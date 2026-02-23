Grêmio

Na final
Notícia

Grêmio inicia sua primeira semana decisiva de 2026 com possibilidade de abrir espaço para os jovens

Atuação de jogadores como Gabriel Mec foram elogiadas, e Luis Castro abriu a possibilidade de utilizá-lo contra o Atlético-MG

Valter Junior

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