Grêmio inicia sua primeira semana decisiva de 2026 com possibilidade de abrir espaço para os jovens

Grêmio avançou à final após eliminar o Juventude nos pênaltis. Renan Mattos / Agencia RBS

Luís Castro entrou sério na sala de imprensa para conceder entrevista coletiva após a classificação do Grêmio para a final do Gauchão. Em parte pelo suador que foi vencer o Juventude nos pênaltis, após o terceiro empate em 1 a 1 com a equipe de Caxias do Sul. Em parte pelo futuro gremista. Antes dos dois Gre-Nais decisivos, o time enfrenta o Atlético-MG, na quarta-feira (25), pelo Brasileirão.

Após o desempenho no primeiro tempo contra o Juventude, quando o português escalou Noriega, Arthur e Dodi no meio-campo, e a nova cara da equipe com o ingresso de Gabriel Mec e Enamorado, a tendência é que a segunda ideia ganhe espaço para enfrentar a equipe mineira.

Talvez com novos nomes. Os recém-contratados Nardoni e Pérez não estão inscritos no Gauchão, mas podem atuar no Brasileirão. Mec pode ser uma alternativa para o 11 inicial. Outros jogadores da base ganharam espaço no Alfredo Jaconi, como Riquelme e Gustavo Martins.

Castro apontou pistas para novo aproveitamento dos jovens.

— O processo de evolução de um jogador jovem é feito de avanços e recuos. E muitos avanços e muitos recuos. Então, nós temos de estar muito atentos a estes jogadores. Se eles estão prontos para fazer, alguns deles, o jogo contra o Atlético-MG? Acho que estão prontos alguns para fazer o jogo contra o Atlético-MG.

O técnico se mostrou otimista sobre a temporada do clube.

— O futuro do Grêmio é um futuro risonho.

Retorno de Willian

Também há espaço para um veterno. Willian ficou de fora da partida devido a um problema muscular. Há chances de ele ter condições de jogo no meio da semana. Tetê, outro lesionado, retorna apenas para as finais do Estadual.

Depois do Atlético-MG, dois jogos contra o Inter. Além de ter perdido o primeiro clássico do ano, o Grêmio teve uma campanha inferior à colorada no somatório da competição. Apesar do contexto, o favoritismo recaiu em cima do Grêmio, para Paulo Pezzolano, técnico do Inter.

A ideia foi rebatida no vestiário tricolor. A posição foi externada por Antônio Dutra Júnior, vice de futebol.

— São jogos que estão aberto. Então, não há favoritos. Acho que o favoritismo quando é falado, ou ele é no sentido daquela velha malandragem de jogar o favoritismo para o outro lado, mas a gente sabe que isso é meramente teórico. O Gre-Nal é um jogo sem favoritos — sentenciou.