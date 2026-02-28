Grêmio inicia concentração para o Gre-Nal 450

Luís Castro ainda vai divulgar a lista de relacionados. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Os jogadores do Grêmio relacionados para a disputa do Gre-Nal 450 iniciam a concentração para o clássico na noite deste sábado (28). O técnico Luís Castro comandou o último treinamento nessa manhã.

Após a atividade, o elenco foi liberado para conviver com seus familiares antes do período de concentração.

O encontro no hotel, que fica relativamente próximo ao local da partida, está marcado para as 20h. A lista de relacionados, no entanto, só será divulgada pelo clube após esse horário.

Como o Gre-Nal está marcado para começar às 18h, a programação das atividades previstas para as horas que antecedem o jogo também será divulgada posteriormente.

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (1º), às 18h, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. A partida decisiva está marcada para o próximo final de semana, no Estádio Beira-Rio.