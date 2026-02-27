Grêmio foi o último brasileiro a vencer um argentino na Recopa Sul-Americana; relembre as decisões recentes

Grêmio ficou com a a taça após vencer nas penalidades. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A derrota do Flamengo para o Lanús, na Recopa Sul-Americana, manteve o Grêmio com uma marca de destaque na competição. O clube gaúcho foi o último brasileiro a conquistar o título sobre uma equipe argentina.

Em 2018, o Tricolor chegou ao confronto como campeão da Libertadores e conquistou a taça após vencer o Independiente nas penalidades. Na Argentina, as equipes empataram em 1 a 1. Em Porto Alegre, o jogo terminou com o placar zerado.

Desde então, foram disputadas oito edições da competição, com outros três times brasileiros sendo campeões: Flamengo (2020), Palmeiras (2022) e Fluminense (2024). Contudo, em outras cinco oportunidades, o Brasil ficou sem a taça, sendo em quatro delas em confrontos contra equipes argentinas.

Em 2019, o então campeão da Libertadores, River Plate, venceu o Athletico, com direito a goleada por 3 a 0 na Argentina. Dois anos depois, o Palmeiras foi surpreendido pelo modesto Defensa y Justicia e perdeu o título nas penalidades.

Derrotas cariocas

Nas duas últimas temporadas, a Recopa Sul-Americana ficou com o vencedor da Copa Sul-Americana. Racing, em 2025, e Lanús, em 2026, superaram Botafogo e Flamengo, respectivamente.

Confira as últimas decisões da Recopa

2026 - Flamengo x Lanús (Lanús campeão)

2025 - Botafogo x Racing (Racing campeão)

2024 - Fluminense x LDU (Fluminense campeão)

2023 - Flamengo x Independiente del Valle (Del Valle campeão)

2022 - Palmeiras x Athletico (Palmeiras campeão)

2021 - Palmeiras x Defensa y Justicia (Defensa y Justicia campeão)

2020 - Flamengo x Independiente del Valle (Flamengo campeão)

2019 - River Plate x Athletico (River Plaate campeão)

2018 - Grêmio x Independiente (Grêmio campeão)