Grêmio foi o último brasileiro a vencer um argentino na Recopa Sul-Americana; relembre as decisões recentes

A derrota do Flamengo para o Lanús, na Recopa Sul-Americana, manteve o Grêmio com uma marca de destaque na competição. O clube gaúcho foi o último brasileiro a conquistar o título sobre uma equipe argentina.
Em 2018, o Tricolor chegou ao confronto como campeão da Libertadores e conquistou a taça após vencer o Independiente nas penalidades. Na Argentina, as equipes empataram em 1 a 1. Em Porto Alegre, o jogo terminou com o placar zerado.
Desde então, foram disputadas oito edições da competição, com outros três times brasileiros sendo campeões: Flamengo (2020), Palmeiras (2022) e Fluminense (2024). Contudo, em outras cinco oportunidades, o Brasil ficou sem a taça, sendo em quatro delas em confrontos contra equipes argentinas.
Em 2019, o então campeão da Libertadores, River Plate, venceu o Athletico, com direito a goleada por 3 a 0 na Argentina. Dois anos depois, o Palmeiras foi surpreendido pelo modesto Defensa y Justicia e perdeu o título nas penalidades.
Derrotas cariocas
Nas duas últimas temporadas, a Recopa Sul-Americana ficou com o vencedor da Copa Sul-Americana. Racing, em 2025, e Lanús, em 2026, superaram Botafogo e Flamengo, respectivamente.
Confira as últimas decisões da Recopa
- 2026 - Flamengo x Lanús (Lanús campeão)
- 2025 - Botafogo x Racing (Racing campeão)
- 2024 - Fluminense x LDU (Fluminense campeão)
- 2023 - Flamengo x Independiente del Valle (Del Valle campeão)
- 2022 - Palmeiras x Athletico (Palmeiras campeão)
- 2021 - Palmeiras x Defensa y Justicia (Defensa y Justicia campeão)
- 2020 - Flamengo x Independiente del Valle (Flamengo campeão)
- 2019 - River Plate x Athletico (River Plaate campeão)
- 2018 - Grêmio x Independiente (Grêmio campeão)
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