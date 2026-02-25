Grêmio e volante chegam a acordo para rescisão de contrato 

Cuéllar pode retornar para a Colômbia. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

O Grêmio e o volante Cuéllar chegaram a um acordo nesta quarta (25) para a rescisão de contrato do atleta. Conforme acertado entre as partes, o Tricolor pagará de forma parcelada todo o valor que o colombiano teria direito até o fim do atual vínculo, previsto para dezembro de 2026.

Além dos salários, o Grêmio também vai arcar com valores relativos a luvas que estavam atrasadas. O montante será parcelado ao longo deste ano e da metade do próximo. Contratado no início de 2025, Cuéllar não estava nos planos do técnico Luís Castro.

A rescisão será anunciada pelo clube assim que os trâmites burocráticos relativos à quebra do vínculo forem concluídos com o volante de 33 anos. Livre no mercado, existe a possibilidade de que Cuéllar retorne ao seu país de origem. O América de Cali tem interesse no retorno do volante.

Além de Cuéllar, quem também está rescindindo seu contrato com o Grêmio é Cristaldo. O meia tem negociações em andamento para atuar no Toronto FC, clube canadense, que disputa a Major League Soccer.