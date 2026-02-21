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Grêmio critica redução de ingressos para visitantes no jogo contra o Juventude: “Desvaloriza o campeonato”

Tricolor alega que time da Serra prometeu 4,2 mil entradas, mas apenas 1.840 foram vendidas para os visitantes

Saimon Bianchini

Direto de Farroupilha

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