Grêmio critica redução de ingressos para visitantes no jogo contra o Juventude: “Desvaloriza o campeonato”

Saimon Bianchini / Agencia RBS

A decisão entre Juventude e Grêmio, pela semifinal do Gauchão, ganhou um novo capítulo nos bastidores. Nos últimos dias, as direções das duas equipes discutiram por causa da carga de ingressos do setor visitante no Alfredo Jaconi. O Tricolor tem provas de que o clube da Serra prometeu 4,2 mil lugares para os visitantes, mas apenas 1.840 foram cedidos.

Os presidentes dos dois times se manifestaram na sexta-feira (20). O Grêmio alega ter sido comunicado pelo mandante de que receberia a área da ferradura, do barranco, à esquerda das cabines de imprensa, com a liberação total.

O Juventude, por sua vez, garante que não fechou acordo algum e que está seguindo o protocolo do torcedor, destinando 10% dos tickets disponíveis para o jogo.

Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol gremista, que também foi eleito no Conselho de Administração, criticou a postura do Juventude.

— Lamentável essa conduta. Todo o nosso planejamento, o planejamento com a segurança pública, tudo é em função desse número de ingressos. Pois bem, ontem, quando a venda chegou perto de 45% da carga, foi suspensa pelo presidente do Juventude — afirmou o dirigente.

Segundo Dutra Júnior, o Grêmio tem provas de que o Juventude confirmou que haveria uma carga maior:

— Está tudo registrado por escrito. Não é questão que ele falou, não foi mal entendido. Ele simplesmente decidiu que vai ter menos torcida do Grêmio no estádio do que ele havia se comprometido conosco. Ainda esperamos que haja uma reversão nessa decisão — destacou Dutra Júnior, que concluiu:

— Isso desvaloriza o campeonato e principalmente prejudica todo torcedor gremista da Serra e das cidades adjacentes que poderiam estar presentes no estádio.

Em 2024...

Em 2024, as direções dos dois clubes também discutiram por conta de ingressos para a torcida visitante.

Na ocasião, o Juventude se sentiu prejudicado pela cota de 2 mil ingressos na final do Gauchão, na Arena. O Grêmio, que era comandado por Alberto Guerra, afirmou que a Brigada Militar não permitiu um acesso maior dos visitantes por questões de segurança. Neste momento, não há conversas para resolver a questão:

Juventude e Grêmio se enfrentam às 18h deste domingo, no Alfredo Jaconi. Quem vencer no tempo normal se classifica. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.