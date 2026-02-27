Grêmio convoca torcida para Alentaço Solidário antes do Gre-Nal 450

Na manhã deste sábado (28), o Grêmio realiza seu último treinamento antes do Gre-Nal 450. Além de servir para os ajustes finais da equipe, a atividade terá caráter solidário, com arrecadação de doações para as vítimas das fortes chuvas que atingem Minas Gerais.
O Alentaço Solidário acontecerá na Arena do Grêmio, palco do clássico de domingo (1°). Os torcedores poderão acompanhar a parte final do treinamento, que começa às 10h. O acesso será exclusivo pela Rampa Norte, com abertura das rampas a partir das 11h. A entrada no estádio ocorrerá pelos portões Q, U, S e W, a partir das 11h30.
A entrada será gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou itens de higiene, que serão encaminhados às vítimas das enchentes em Minas Gerais. Até o momento, as chuvas já provocaram a morte de mais de 60 pessoas no estado mineiro.
Essa será a última atividade do técnico Luís Castro antes do Gre-Nal, marcado para as 18h de domingo, também na Arena, pela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho.
Alentaço Solidário
Quando: 28/02/2026
Onde: Arena do Grêmio – Arquibancada Norte
Horário: 11h30
Abertura das rampas: 11h
Ingresso: 1kg de alimento não perecível ou item de higiene
Estacionamento: E2, a partir das 10h – R$ 20
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