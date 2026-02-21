Grêmio contrata psicóloga esportiva com passagem pela Seleção Brasileira

Marisa Santiago já trabalha com o elenco do Grêmio há um mês. Saimon Bianchini / Agencia RBS

O Grêmio tem um reforço fora de campo para a decisão contra o Juventude. O Tricolor levou junto na delegação a psicóloga esportiva Marisa Santiago, que acumula passagens por diversos clubes brasileiros, além da Seleção.

É a primeira viagem que a profissional faz com o elenco após um mês da chegada ao clube. A contratação foi feita pelo departamento de futebol, com a anuência do técnico Luís Castro.

Marisa é graduada em Psicologia pela Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC), possui mestrado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e certificação pela Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte (ISSP). Ela foi professora na UFMG e na Universidade Estácio de Sá.

Em clubes, a psicóloga acumula passagens por Atlético-MG, Bahia e Cruzeiro, sua última equipe. Em 2024, ela foi chamada para trabalhar com a Seleção Brasileira e foi elogiada publicamente pelo atacante Richarlison, do Tottenham.

Não houve uma comunicação formal da contratação da psicóloga, mas ela já trabalha com o elenco há algumas semanas. O papel de Marisa será de suporte à comissão técnico e ao grupo de jogadores no dia a dia.