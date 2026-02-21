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Reforço fora de campo
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Grêmio contrata psicóloga esportiva com passagem pela Seleção Brasileira

Marisa Santiago trabalhou em clubes como Atlético-MG, Bahia e Cruzeiro

Saimon Bianchini

Direto de Farroupilha

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