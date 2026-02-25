Grêmio começa venda dos ingressos para primeiro Gre-Nal da final do Gauchão

Jogo será realizado na Arena do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio anunciou que a venda dos ingressos para o Gre-Nal 450, no domingo (1º), na Arena, começou a partir das 15h desta quarta-feira (25). Inicialmente, as entradas podem ser garantidas apenas por sócios do Tricolor.

A compra deve ser feita pelo site oficial gremio.net — na aba Ingressos. Para os não-sócios, a venda começa a partir de quinta-feira (26), também às 15h, pelo mesmo site.

Os torcedores que já possuem cadastro no site da Arena não precisam realizar um novo registro. Basta acessar com o login e senha já existentes. No dia do jogo, os portões da Arena serão abertos às 15h, e a partida começa às 18h.

Tabela de valores

Planilha de valores do Gre-Nal 450. Reprodução / Arena do Grêmio

Cadastro Facial

O acesso ao estádio é exclusivo por meio do reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. A lei estabeleceu o uso da tecnologia para estádios com mais de 20 mil torcedores, a partir do dia 15 de junho de 2025. O cadastro do torcedor que ainda não realizou a biometria facial deverá ser feito no momento da aquisição do ingresso, onde será capturado o registro da foto e o envio do documento de identificação (RG, CNH ou passaporte).

Torcedores que já possuem o cadastro não precisarão realizar novamente. A Central de Relacionamento estará disponível para oferecer suporte e esclarecer qualquer dúvida.