Grêmio

Vigésima saída 
Notícia

Grêmio analisa rescisão com meia após interesse de clube do Exterior

Cristaldo ser liberado na próxima semana, sem nenhum ressarcimento ao Tricolor

Saimon Bianchini

Direto de Farroupilha

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