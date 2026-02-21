Grêmio analisa rescisão com meia após interesse de clube do Exterior

Cristaldo tem proposta do Toronto FC, do Canadá. Renan Mattos / Agencia RBS

Após retroceder na quinta-feira (19), a rescisão do Grêmio com Cristaldo voltou a ser debatida. As tratativas, que emperraram nas exigências do empresário, foram discutidas nas últimas horas por conta do interesse de um clube do Exterior. A tendência é de que o atleta seja liberado na próxima semana, sem nenhum ressarcimento ao clube.

O meia, que ficou no banco na partida de ida da semifinal do Gauchão, após ser preterido em alguns confrontos, treinou normalmente durante a semana no CT Luiz Carvalho. O vice-presidente de futebol Antônio Dutra Júnior admitiu a proximidade da rescisão contratual:

— Ele (Cristaldo) não foi relacionado por questões técnicas, mas, sim, existe uma condição negocial que envolve o Cristaldo. Essa semana a gente vai resolver isso, se vai avançar, se não vai avançar — declarou o dirigente.

Cristaldo tem proposta para jogar no Toronto FC, do Canadá. Ele foi convencido a se transferir, já que não seria aproveitado e não teria o contrato renovado com o Grêmio. O vínculo do meia se encerra no final deste ano.

Se Cristaldo deixar o clube, o Grêmio chegará a 20 saídas de jogadores na temporada. O próximo da lista pode ser Cuéllar, que se recupera de virose, mas resiste em aceitar a rescisão pelos valores que teria a receber até dezembro.