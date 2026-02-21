Grêmio acerta renovação de contrato com lateral-esquerdo até 2029

Pedro Gabriel fará 19 anos em junho e já era monitorado pelo Flamengo e por clubes do Exterior. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio acertou, na sexta-feira (20), a prorrogação contratual com uma das principais promessas da base do clube: o lateral-esquerdo Pedro Gabriel. O atleta de 18 anos teve o vínculo estendido até 2029 e, inclusive, passou a treinar com o grupo profissional.

A confirmação da renovação contratual foi feita pelo vice-presidente de futebol, Antônio Dutra Júnior. O dirigente evitou dar detalhes da situação, mas relatou:

— Foi incorporado ao grupo principal do Grêmio e já tem o contrato renovado. Não posso dar detalhes, mas já foi renovado ontem (sexta, 20), em uma reunião com o departamento de futebol. Tudo está encaminhado, faltam apenas as assinaturas.

A assinatura do novo vínculo deve acontecer nos próximos dias no CT Luiz Carvalho. O contrato atual se encerraria na metade deste ano. Em junho, ele completa 19 anos e já era monitorado pelo Flamengo e por clubes do Exterior.

O Tricolor pretende lapidá-lo e prepará-lo para disputar a titularidade da lateral esquerda. Atualmente, Marlon é o dono da posição e Caio Paulista tem rendimento contestado. Com isso, há chances de Pedro Gabriel, o Pedrinho, ganhar minutos em breve.