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Notícia

Grêmio acerta renovação de contrato com lateral-esquerdo até 2029

Planejamento do clube é preparar o jovem de 18 anos para disputar a titularidade

Saimon Bianchini

Direto de Farroupilha

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