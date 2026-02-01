Grêmio abre venda de ingressos para jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão

Jogo contra o Botafogo será o primeiro em casa pelo Brasileirão. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio iniciou a comercialização de ingressos para a segunda rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (4), a equipe fará sua estreia na Arena na competição, diante do Botafogo, em jogo marcado para as 21h30min.

As entradas estão disponíveis a partir deste domingo (1°), com prioridade para os sócios, pelo site do clube. Os valores variam de R$ 32,50 a R$ 295. A venda para o público em geral será aberta na segunda-feira (2), com preços a partir de R$ 65.

Leia Mais Definidas as datas e os horários das quartas de final do Gauchão; confira

Novidades

Recentemente, o Grêmio anunciou uma ação inédita com a venda de pacotes de ingressos personalizados para o Brasileiro, com opções para escolha de cinco, 10 ou os 19 jogos do torneio em casa.

Para a quarta-feira (4), o torcedor terá à disposição um novo setor, o Gold Premium Sul. Trata-se de um local exclusivo, com experiências gastronômicas, ambientação temática e presença de ídolos e ex-atletas do Grêmio.

A partida contra o Botafogo será uma oportunidade de recuperação para o Tricolor. No recorte recente, são três jogos sem vencer, com derrotas para Inter (Gauchão) e Fluminense (Brasileirão), além do empate em 1 a 1 no sábado (31), diante do Juventude (também pelo Estadual).

Veja os valores dos ingressos

Valores para Grêmio x Botafogo (Divulgação/Grêmio)