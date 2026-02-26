Grêmio 2x1 Atlético-MG: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Grêmio venceu e convenceu na noite desta quarta-feira (25), contra o Atlético-MG. O Tricolor superou o Galo por 2 a 1, na Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão, e garantiu uma dose de confiança para o Gre-Nal de domingo.
Marlon foi o nome do jogo. Ele foi a vítima de uma falta dura que rendeu um cartão vermelho para o jogador do Atlético-MG aos 15 minutos de partida, deu a assistência à Noriega para o primeiro gol gremista e marcou o segundo — um golaço. Victor Hugo descontou para os visitantes.
O próximo compromisso da equipe de Luís Castro é o clássico de número 450, no domingo (1º), pela ida da final do Gauchão. A partida ocorre às 18h, na Arena.
