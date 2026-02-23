Favoritismo do Grêmio nos Gre-Nais? Luís Castro e Antônio Dutra Jr. respondem a fala do treinador do Inter

Luís Castro despistou qualquer comentário sobre favoritismo na decisão do Gauchão. Renan Mattos / Agencia RBS

Após o Inter eliminar o Ypiranga na semifinal do Gauchão, Paulo Pezzolano afirmou que o Inter não é o favorito ao título do Estadual, posto que deveria ser ocupado, na visão dele, pelo vencedor do confronto entre Grêmio e Juventude.

— Sem dúvida, este campeonato tem um favorito, e esse é o Grêmio. Por causa do investimento, do técnico e dos jogadores que eles têm, essa é a realidade. E se o Juventude vencer o Grêmio, eles se tornam os favoritos — disse Pezzolano.

O Tricolor eliminou o clube de Caxias do Sul nos pênaltis e disputará a final contra o Colorado. O treinador gremista, Luís Castro, foi questionado sobre o que achava da colocação do comandante da equipe rival. Ao contrário do uruguaio, o português preferiu não opinar sobre o favorito ao título ou sobre a colocação do colega de profissão.

— Não vou fazer qualquer comentário sobre algo que algum colega diga. Aquilo que posso dizer é que sempre temos vontade de ganhar os jogos. Isso que posso dizer. Mais que isso, acho que não vale a pena — disse Luís Castro durante a entrevista coletiva após o jogo de domingo (22) contra o Juventude.

Quem também foi questionado sobre o favoritismo na decisão foi o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Jr.. No caso do dirigente, ele deixou em aberto a questão, já que considera o clássico um jogo sem favoritos.

— Sobre os dois clássicos, independentemente de nós já termos um Gre-Nal disputado, são jogos que estão em aberto, então não há favoritos. Eu acho que o favoritismo quando é falado, ele é no sentido daquela velha malandragem de jogar o favoritismo para o outro lado, mas a gente sabe que isso é meramente teórico. O Gre- Nal é um jogo sem favoritos — destacou Dutra.

A decisão do Gauchão entre Grêmio e Inter será nos dois próximos domingos. O jogo de ida será na Arena, enquanto a volta ocorrerá no Beira-Rio.