Escalação de volante contra o Juventude pode indicar nova formação de Luís Castro no Grêmio 

Luís Castro deve antecipar neste domingo (22) uma ideia que seria implementada futuramente. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A grande novidade da escalação do Grêmio a ser confirmada por Luís Castro, na tarde desde domingo (22), no Alfredo Jaconi, contra o Juventude, é a presença de Dodi. Sem meias, o treinador deve apostar num tripé de volantes, indicando uma nova formação para o Tricolor em 2026.

A formação estava no planejamento do treinador português e de seus auxiliares, mas não tinha sido colocada em prática ainda. Pela necessidade, o Tricolor tende a adaptar o conceito, com Noriega mais recuado e Dodi e Arthur com maior liberdade.

Luís Castro colocaria esta ideia em prática futuramente, com as estreias de Leonel Pérez e Nardoni. Os argentinos ficam à disposição a partir de quarta-feira (25), pelo Brasileirão.

Willian e Monsalve foram vetados pela comissão técnica em virtude da recuperação física. Ambos buscam melhorar o condicionamento após problemas muscular dos últimos dias. O desejo para o jogo de volta da semifinal do Gauchão era colocar em campo um dos meias, mas não foi possível.

Cristaldo está descartado pelas tratativas para deixar Porto Alegre . Dois clubes demonstram interesse no atleta. As partes negociam uma rescisão amigável que pode ser assinada nesta semana.

Os pontas serão Pavon e Amuzu. Aliás, o ganês, que foi novamente regularizado como trabalhador no país , é a outra novidade na escalação. Ele ficou com o lugar de Tetê, lesionado.

As outras duas surpresas que serão confirmadas no time devem ser João Pedro e Viery na linha defensiva. Marcos Rocha, Wagner Leonardo e Kannemann devem ficar como alternativas neste momento.

O provável Grêmio para a partida das 18h no Jaconi tem: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Dodi e Arthur; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.

Ainda em Farroupilha estão concentrados os goleiros Grando e Beltrame; os laterais Marcos Rocha e Caio Paulista; os zagueiros Gustavo Martins, Kannemann e Wagner Leonardo; o volante Tiaguinho; os meias Jefinho, Roger e Riquelme; e os atacantes Mec, Enamorado e André Henrique.