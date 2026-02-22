Escalação de volante contra o Juventude pode indicar nova formação de Luís Castro no Grêmio 

A grande novidade da escalação do Grêmio a ser confirmada por Luís Castro, na tarde desde domingo (22), no Alfredo Jaconi, contra o Juventude, é a presença de Dodi. Sem meias, o treinador deve apostar num tripé de volantes, indicando uma nova formação para o Tricolor em 2026.
A formação estava no planejamento do treinador português e de seus auxiliares, mas não tinha sido colocada em prática ainda. Pela necessidade, o Tricolor tende a adaptar o conceito, com Noriega mais recuado e Dodi e Arthur com maior liberdade.
Luís Castro colocaria esta ideia em prática futuramente, com as estreias de Leonel Pérez e Nardoni. Os argentinos ficam à disposição a partir de quarta-feira (25), pelo Brasileirão.
Willian e Monsalve foram vetados pela comissão técnica em virtude da recuperação física. Ambos buscam melhorar o condicionamento após problemas muscular dos últimos dias. O desejo para o jogo de volta da semifinal do Gauchão era colocar em campo um dos meias, mas não foi possível.
Cristaldo está descartado pelas tratativas para deixar Porto Alegre. Dois clubes demonstram interesse no atleta. As partes negociam uma rescisão amigável que pode ser assinada nesta semana.
Os pontas serão Pavon e Amuzu. Aliás, o ganês, que foi novamente regularizado como trabalhador no país, é a outra novidade na escalação. Ele ficou com o lugar de Tetê, lesionado.
As outras duas surpresas que serão confirmadas no time devem ser João Pedro e Viery na linha defensiva. Marcos Rocha, Wagner Leonardo e Kannemann devem ficar como alternativas neste momento.
O provável Grêmio para a partida das 18h no Jaconi tem: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Dodi e Arthur; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.
Ainda em Farroupilha estão concentrados os goleiros Grando e Beltrame; os laterais Marcos Rocha e Caio Paulista; os zagueiros Gustavo Martins, Kannemann e Wagner Leonardo; o volante Tiaguinho; os meias Jefinho, Roger e Riquelme; e os atacantes Mec, Enamorado e André Henrique.
Dos 14 reservas, dois serão cortados da relação. Outro levantamento da lista é que oito jovens formados nas categorias de base são alternativas no confronto mais importante do ano até aqui.