Grêmio

Semifinal do Gauchão
Notícia

Escalação de volante contra o Juventude pode indicar nova formação de Luís Castro no Grêmio 

Na ausência de meias, técnico português deve apostar num tripé com Arthur, Dodi e Noriega 

Saimon Bianchini

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