Entrou ou não? Assista à análise do lance polêmico para o Grêmio em jogo contra o Juventude

A partida entre Juventude e Grêmio teve outro lance bastante discutido, desta vez no ataque do Grêmio. Aos oito minutos, em um cruzamento da direita, o zagueiro Rodrigo Sam quis atrasar para o goleiro e quase fez gol contra. Jandrei fez uma defesa espantosa. Alguns jogadores reclamaram que a bola teria entrado.
Em campo, o árbitro Rafael Klein não assinalou o gol. Nenhum de seus auxiliares se manifestou. E o VAR não fez intervenção após consulta aos replays.
Segundo Diori Vasconcelos, analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, a decisão foi acertada:
— Os ângulos que temos não são definitivos. Não temos imagens mostrando que a bola tenha entrado. E pelos ângulos à disposição, me passa a ideia de que a bola não cruzou completamente a linha. Jandrei salta e dá o tapa à frente da linha, antes que cruzasse a linha.
Assim, o placar permaneceu em 1 a 0 para o Juventude, gol de Gabriel Taliari, cobrando pênalti. Depois, aos 25, o Grêmio igualou com Viery.
