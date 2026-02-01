Entre estreias e testes, técnico do Grêmio ganha novas opções após a partida contra o Juventude 

Monsalve marcou o único gol gremista na Arena. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Embora o Grêmio tenha tropeçado no sábado (31) ao sofrer o empate do Juventude nos minutos finais, o técnico Luís Castro encontrou pontos positivos na Arena. O comandante elogiou individualmente atletas que fizeram sua estreia na temporada.

O meia Monsalve, que marcou o único gol gremista, foi um dos casos. O colombiano recebeu a primeira chance após um período de recuperação, em virtude de um problema no tornozelo direito. Entrou no segundo tempo e, de cara, marcou um belo gol.

— Sobre o Monsalve, um bom retorno. Um bom retorno do Balbuena também, muitos meses sem jogar e vê-lo voltar, foi bom ver esse momento e e a forma como ele entregou — avaliou Luís Castro.

Balbuena, citado pelo comandante português, fez sua estreia como titular ao lado de Viery. O jogador havia sido relacionado para a rodada contra o Avenida, mas não foi aproveitado. Com o retorno, o time ganha uma nova opção na defesa.

Nova dinâmica no meio-campo

Mesmo utilizado preferencialmente na zaga, Noriega foi testado neste sábado como primeiro volante, atuando à frente da defesa. Seu desempenho agradou o técnico, que comentou a mudança:

— Já tenho uma ideia clara do que quero para o setor. Hoje, o Noriega deu um equilíbrio interessante ao meio-campo, o que me permitiu observar o Monsalve, que precisava de ritmo após tanto tempo parado.