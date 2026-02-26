Enquete: qual deve ser a dupla de zaga titular do Grêmio no Gre-Nal 450?

Viery foi titular nos últimos três jogos do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma das principais interrogações de Luís Castro para montar seu time ideal no Grêmio é a dupla de zaga. O português tem rodado o elenco e já testou a formação com diferentes nomes. Nos 13 jogos da temporada, seis duplas foram testadas pelo técnico português.

O jovem Viery foi titular nos últimos três jogos. Na vitória contra o Atlético-MG, ele formou dupla com Gustavo Martins. Antes, nos jogos da semifinal do Gauchão contra o Juventude, ele jogou ao lado de Balbuena.

A combinação mais utilizada por Luís Castro na temporada foi Gustavo Martins e Wagner Leonardo, que, juntos, foram titulares em quatro jogos.

Kannemann, Noriega e Luís Eduardo são outros nomes que atuaram na zaga tricolor ao longo da temporada.

A dupla ideal

Para você, torcedor gremista, qual deve ser a dupla de zaga titular do Grêmio no Gre-Nal 450, às 18h de domingo (1º), na Arena?

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