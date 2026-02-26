Enquete: qual deve ser a dupla de zaga titular do Grêmio no Gre-Nal 450?

Uma das principais interrogações de Luís Castro para montar seu time ideal no Grêmio é a dupla de zaga. O português tem rodado o elenco e já testou a formação com diferentes nomes. Nos 13 jogos da temporada, seis duplas foram testadas pelo técnico português.
O jovem Viery foi titular nos últimos três jogos. Na vitória contra o Atlético-MG, ele formou dupla com Gustavo Martins. Antes, nos jogos da semifinal do Gauchão contra o Juventude, ele jogou ao lado de Balbuena.
A combinação mais utilizada por Luís Castro na temporada foi Gustavo Martins e Wagner Leonardo, que, juntos, foram titulares em quatro jogos.
A dupla foi escalada na goleada por 4 a 0, contra o Avenida, na goleada por 5 a 0 sobre o São Luiz, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Rio de Janeiro, e na vitória por 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo, na Arena.
Kannemann, Noriega e Luís Eduardo são outros nomes que atuaram na zaga tricolor ao longo da temporada.
A dupla ideal
Para você, torcedor gremista, qual deve ser a dupla de zaga titular do Grêmio no Gre-Nal 450, às 18h de domingo (1º), na Arena?
RESULTADO DA ENQUETE
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