Em noite de golaço de Marlon, Grêmio bate o Atlético-MG e vence a segunda no Brasileirão

Domingo tem Gre-Nal 450. Na noite de quarta-feira (25) teve o Atlético-MG. Teve nova configuração do Grêmio. Teve cara de teste para o clássico. Teve vitória por 2 a 1. A segunda em quatro partidas pelo Brasileirão. E teve também os aplausos mais animados do ano na Arena.
Enquanto o campeão gaúcho se define nos dois próximos fins de semana, o time de Luís Castro será o residente da oitava colocação da competição nacional. Em 12 de março, o Brasileirão será retomado diante do Bragantino, novamente em Porto Alegre.
Quem salvou a pele do Grêmio no Gauchão ficou no time: Gustavo Martins, Gabriel Mec e Pavon na lateral direita. Além deles, Luís Castro colocou o estreante Nardoni. Com seis minutos, o argentino mostrou suas credenciais ao ser amarelado.
A etapa de estudos ainda transcorria quando, aos 13 minutos, Natanael cometeu falta dura em Marlon. Cartão vermelho aos 16, após Raphael Claus verificar no VAR. Na cobrança da infração, Pavon disparou em direção ao gol. Everson esbofeteou a bola e ela explodiu no travessão. Mais perto do gol o Grêmio não chegou no restante do primeiro tempo.
O Atlético-MG mudou o seu layout. Weverton, o goleiro gremista, poderia fincar uma placa no seu local de trabalho com o seguinte dizer: “Área improdutiva para atleticanos”. Na outra ponta do campo a situação era diferente, mas não muito.
O Grêmio acampou. Trocou passes. Encontrou os lados do campo. Não achou Carlos Vinícius. Muitos cruzamentos. Nenhuma finalização. Três escanteios seguidos nos acréscimos resultaram apenas em irritação da torcida, quando uma das cobranças resultou em recuo para a intermediária.
Segundo tempo
No início da etapa final, por um fiapo Gabriel Mec não foi derrubado dentro da área. Pavon obrigou Everson a grande defesa. Da sequência do escanteio, saiu o cruzamento de Marlon. O 18º no jogo. Noriega colocou o queixo no peito, a testa na bola e a torcida a vibrar. O jogo tinha 5 minutos.
Logo a vantagem virou fumaça. Lançamento do goleiro, Viery falhou pelo alto. Gustavo Martins se atrasou na cobertura. Weverton hesitou na saída. Victor Hugo empatou aos 11.
O desenho da etapa iniciou voltou a se espalhar pelo gramado. Até que Marlon engatilhou de longe. O torcedor imaginou que era muita pretensão. Que nada. Foi bola no ângulo. Foi 2 a 1 no placar, com 20 minutos.
Entre tentar o terceiro e controlar as ações, o Grêmio escolheu a opção mais segura e manteve o 2 a 1 no placar.
BRASILEIRÃO — 4ª Rodada — 25/2/2026
GRÊMIO (2)
Weverton; Pavon (João Pedro, 33’/2ºT), Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni (Jefinho, 40’/2ºT), Enamorado (Roger, 33’/2ºT), Gabriel Mec (Dodi, 23’/2ºT) e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
ATLÉTICO-MG (1)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo (Cassierra, 45’/2ºT) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo (Alan Minda, 34’/2ºT), Scarpa (Cissé, INT) e Cuello (Dudu, 23’/2º); Hulk (Renier, 2’/2ºT). Técnico: Lucas Gonçalves (interino)
GOLS: Noriega, aos 5, Vitor Hugo, aos 11, e Marlon, aos 20min do 2º tempo
CARTÕES AMARELOS: Nardoni, Pavon, Gabriel Mec, Carlos Vinícius (G)
CARTÃO VERMELHO: Natanael (A)
ARBITRAGEM: Raphael Claus, com assistência de Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima. VAR: José Claudio Rocha Filho.
PÚBLICO: 15.714 (277 não pagantes)
RENDA: R$ 1.056.911,40
LOCAL: Arena
Próximo jogo
Domingo, 1/3 – 18h
Grêmio x Inter
Arena do Grêmio – Gauchão (final, ida)
