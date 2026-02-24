Dupla do Grêmio realiza tratamento intensivo para retornar no Gre-Nal

Tetê vem tratando lesão na coxa direita. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ao que tudo indica, o técnico Luís Castro seguirá sem contar com dois titulares na partida desta quarta-feira (25), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O meia Willian e o atacante Tetê continuam em tratamento para se recuperar dos problemas musculares que os tiraram do confronto diante do Juventude, pela semifinal do Gauchão.

A dupla realiza tratamento intensivo no CT Luiz Carvalho. A expectativa é de que ambos estejam liberados para o primeiro jogo da decisão do Gauchão, contra o Inter, na Arena. Willian teve constatado um edema na coxa, enquanto Tetê sofreu uma lesão muscular leve.

A presença do meia Monsalve ainda gera expectativa. O colombiano está recuperado da lesão muscular que o afastou dos últimos compromissos e poderá ser relacionado para o duelo contra os mineiros.

Quem não ficará à disposição é o zagueiro Wagner Leonardo. O defensor cumprirá suspensão automática em razão do cartão vermelho recebido na derrota para o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão.

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30min, na Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor soma apenas uma vitória até o momento na competição.