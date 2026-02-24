Destaque contra o Juventude, Gabriel Mec tem sete jogos com a camisa do Grêmio; veja os números

Mec teve boa atuação na partida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Lucas Uebel / Gremio.net

Gabriel Mec saiu do banco de reservas para se tornar um dos destaques da classificação do Grêmio à final do Campeonato Gaúcho diante do Juventude, neste domingo (22). Após ingressar no intervalo, quando a equipe tricolor perdia o jogo, o jovem atuou centralizado e aproveitou a oportunidade. Foi a sétima partida dele com a camisa profissional.

Segundo o aplicativo SofaScore, durante o jogo tentou quatro dribles e levou vantagem em todos, além de ter convertido a cobrança na disputa de pênaltis. A atuação rendeu pontos com o técnico Luís Castro, mas não a garantia que de será titular contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (25).

Principal promessa das categorias de base, Mec acumula apenas partidas de Campeonato Gaúcho no currículo. No começo de 2025, estreou profissionalmente contra o Monsoon, na vitória por 3 a 0, no Estádio do Vale, mas atuou em somente mais um jogo nesse ano.

A temporada também foi marcada pela presença na Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira, além de ter participado da campanha do vice-campeonato no Brasileirão da categoria.

Em 2026, começou como titular na derrota do Tricolor para o São José, em 14 de janeiro. De acordo com o Sofascore, em 66 minutos em campo o atacante gremista registrou um drible certo, cinco passes certos de oito tentados e nenhuma finalização.

Depois, ele entrou em campo contra o São Luiz e Guarany, participando nesse último diretamente de um gol pela primeira vez com a camisa profissional do Tricolor. Pelo lado direito, acertou o cruzamento na cabeça do centroavante Carlos Vinícius, que só deslocou o goleiro.

Em suas participações no time, Gabriel Mec já realizou as três funções da segunda linha de meio-campo, atuando pela esquerda, pela direita e centralizado.

Números de Gabriel Mec

Titular:

2025: não começou nenhuma partida

2026: começou contra o São José

Reserva:

2025: entrou 2 vezes (Monsoon, São Luiz)

2026: entrou 4 vezes (Guarany, Juventude na 1ª frase e nos dois jogos das semifinais

Total: 6 vezes

Minutos em campo:

2025: 35 min

2026: 187 min

Total: 222 min

Participação em gols

2026: 1 assistência contra o Guarany de Bagé