De Volpi a Cristaldo: as 21 saídas do Grêmio para 2026

O novo departamento de futebol do Grêmio iniciou os trabalhos para a temporada de 2026 com o objetivo de promover uma ampla reformulação no elenco. Ao final de 2025, após o encerramento do Brasileirão, os dirigentes deram início a uma verdadeira limpa no vestiário gremista.
Somente nesta semana, o clube abriu as portas para as saídas de Aravena, emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, além das saídas definitivas de Cuellar e Cristaldo, totalizando 21 jogadores desligados entre dezembro de 2025 e o final de fevereiro de 2026.
Ainda não há a confirmação de que novas saídas não possam ocorrer. Por outro lado, neste momento, a diretoria entende que não há recursos disponíveis para investir em contratações no mercado. Em alguns casos, como o de Cuellar, a rescisão contratual gerou um custo aos cofres do clube. A saída do colombiano custou aproximadamente de R$ 16 milhões.
Curiosamente, na lista de jogadores negociados também aparece o atacante Alysson Edward. No início de janeiro, o jovem foi vendido ao Aston Villa. O clube inglês ofereceu 10 milhões de euros, além de bonificações por metas atingidas pelo atleta.
Lista de jogadores que deixaram o Grêmio
Goleiros:
- Tiago Volpi - rescisão
- Adriel - emprestado ao AVS-POR
- Jorge - repassado ao Ceará
Zagueiros:
- Jemerson - rescisão
- Rodrigo Ely - rescisão
Laterais:
- Enzo - devolvido ao CSA-AL
- Lucas Esteves - rescisão
- João Lucas - emprestado ao Remo
- Alex Santana - fim de empréstimo
- Camilo - emprestado para Chapecoense
- Ronald - emprestado ao Fortaleza
- Felipe Carballo - rescisão
- Cuéllar - rescisão
Meias:
- Edenilson - rescisão
- Mila - rescisão
- Cristaldo - rescisão
Atacantes:
- Arezo - emprestado ao Peñarol-URU
- Jardiel - emprestado ao Novorizontino
- Aravena - emprestado ao Portland Timbers-EUA
- Alysson Edward - vendido ao Aston Villa
- Cristian Olivera - emprestado ao Bahia
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