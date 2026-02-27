De Volpi a Cristaldo: as 21 saídas do Grêmio para 2026

Comissão técnica também participou da lista de dispensas. Rodrigo Fatturi / Grêmio / Divulgação

O novo departamento de futebol do Grêmio iniciou os trabalhos para a temporada de 2026 com o objetivo de promover uma ampla reformulação no elenco. Ao final de 2025, após o encerramento do Brasileirão, os dirigentes deram início a uma verdadeira limpa no vestiário gremista.

Somente nesta semana, o clube abriu as portas para as saídas de Aravena, emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, além das saídas definitivas de Cuellar e Cristaldo, totalizando 21 jogadores desligados entre dezembro de 2025 e o final de fevereiro de 2026.

Ainda não há a confirmação de que novas saídas não possam ocorrer. Por outro lado, neste momento, a diretoria entende que não há recursos disponíveis para investir em contratações no mercado. Em alguns casos, como o de Cuellar, a rescisão contratual gerou um custo aos cofres do clube. A saída do colombiano custou aproximadamente de R$ 16 milhões.

Curiosamente, na lista de jogadores negociados também aparece o atacante Alysson Edward. No início de janeiro, o jovem foi vendido ao Aston Villa. O clube inglês ofereceu 10 milhões de euros, além de bonificações por metas atingidas pelo atleta.

Lista de jogadores que deixaram o Grêmio

Goleiros:

Tiago Volpi - rescisão

Adriel - emprestado ao AVS-POR

Jorge - repassado ao Ceará

Zagueiros:

Jemerson - rescisão

Rodrigo Ely - rescisão

Laterais:

Enzo - devolvido ao CSA-AL

Lucas Esteves - rescisão

João Lucas - emprestado ao Remo

Alex Santana - fim de empréstimo

Camilo - emprestado para Chapecoense

Ronald - emprestado ao Fortaleza

Felipe Carballo - rescisão

Cuéllar - rescisão

Meias:

Edenilson - rescisão

Mila - rescisão

Cristaldo - rescisão

Atacantes:

Arezo - emprestado ao Peñarol-URU

Jardiel - emprestado ao Novorizontino

Aravena - emprestado ao Portland Timbers-EUA

Alysson Edward - vendido ao Aston Villa

Cristian Olivera - emprestado ao Bahia