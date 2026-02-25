De olho na final do Gauchão, Grêmio encara o Atlético‑MG com espaço para mudanças e testes

Pavon pode ser testado na lateral direita. Renan Mattos / Agencia RBS

Semana Gre-Nal com jogo no meio dela faz se questiona se deve poupar jogadores, rodar o elenco e testar novidades, sejam elas táticas ou nominais. Este é o trilema vivido por Luís Castro antes da partida entre Grêmio e Atlético-MG, nesta quarta-feira (25). É impossível desconectar o jogo das 21h30min, na Arena.

O duelo será o segundo numa sequência de três partidas seguidas, iniciada contra o Juventude e finalizada no clássico 450 de domingo (1º). A situação gremista indica que poupar tem seus riscos. O Grêmio somou três pontos em três rodadas no Brasileirão. E por vivências próprias e de outros conhecidos todo ponto conta na competição.

Para o jogo desta quarta, será impossível não poupar. Arthur, por exemplo, não foi relacionado após sentir um desconforto muscular. Luís Castro preferiu preservá-lo para o clássico.

E como rodar o time? Aqui residem dois pontos. Jogadores que foram bem diante do Juventude podem ganhar mais tempo em campo. É a situação de Gabriel Mec, destaque no segundo tempo da partida em Caxias. Em caso de volta ao esquema com um meia, ele poderia começar a partida, já que Monsalve e Willian são preparados para o domingo.

Rodar também significa abrir espaço para novos jogadores. O volante Juan Nardoni teve seu nome regularizado e poderá fazer a sua estreia. O argentino tem condições de entrar na vaga de Arthur.

Pavon na lateral?

Apesar da necessidade da vitória, o confronto contra o Atlético-MG pode servir para testes, seja para o fim de semana ou para o restante da temporada. Seria uma oportunidade para Pavon ser escalado como lateral-direito.

O argentino ocupou a posição na etapa final diante do Juventude. E poderia atuar desde o início na função. Castro elogiou as múltiplas funções executadas por Pavon.

— Tem características muito especiais. É um jogador que desempenha com todo o empenho qualquer missão. É um jogador de grande sacrifício em campo. Joga à direita, na ponta, joga à esquerda, na ponta, joga na lateral direita. E se eu pedir para ele jogar na lateral esquerda, ele joga — comentou.

Se fizer o teste, Castro tirará João Pedro da escalação, que, de certo modo, seria poupado, fechando o ciclo entre poupar, rodar e testar.