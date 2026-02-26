Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Atlético-MG

Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio venceu a segunda partida no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (25), diante da torcida, fez 2 a 1 no Atlético-MG.

Com um jogador a mais desde os 16 minutos de jogo, o Tricolor dominou as ações, mas cometeu alguns erros que deixaram o duelo aberto até o final.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Expectador privilegiado do jogo até hesitar no gol do Atlético-MG. Nota 5,5

Pavon

O lateral direito estava na Arena. Atuação de disposição e eficiência para se adonar da posição. Nota 7

Gustavo Martins

Não afrouxou diante de Hulk, mas se atrasou na cobertura no lance do gol mineiro. Mesmo assim, se credencia para seguir no time. Nota 6,5

Viery

Foi uma coceira nas costas de Hulk. A falha no gol do adversário atrapalhou o que era a sua melhor atuação como profissional. Nota 5,5

Marlon

Teve a chance de ser decisivo e foi. Uma assistência e um golaço. Atuação mais qualificada em meses. Nota 7,5

Noriega

Distribuiu passes o jogo todo. Fechou a noite com um gol e uma assistência. Nota 7,5

Nardoni

Sua imagem inaugural foi de um volante com bom controle de bola e com capacidade de entrar na área. Faltou ser mais decisivo. Nota 6,5

Enamorado

Algumas vitórias em duelos mano a mano, mas apenas um cruzamento certo. Parece faltar força física. Nota 6,5

Gabriel Mec

Sempre pensa a jogada certa, nem sempre consegue a execução ideal. Nota 6

Amuzu

Não se consagrou diante de um adversário entrincheirado. Faltou vitória pessoal. Nota 6

Carlos Vinícius

Quarto jogo sem gol. Nem sempre a bola chegou em condições para finalizar. Nota 6

Dodi

Entrou para controlar o jogo. Momento em que o Grêmio parou de atacar. Nota 6

João Pedro

Entrou no fim. Sem nota

Roger

Entrou no fim. Sem nota

Jefinho