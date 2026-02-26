Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Atlético-MG

O Grêmio venceu a segunda partida no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (25), diante da torcida, fez 2 a 1 no Atlético-MG.
Com um jogador a mais desde os 16 minutos de jogo, o Tricolor dominou as ações, mas cometeu alguns erros que deixaram o duelo aberto até o final.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Expectador privilegiado do jogo até hesitar no gol do Atlético-MG. Nota 5,5
Pavon
O lateral direito estava na Arena. Atuação de disposição e eficiência para se adonar da posição. Nota 7
Gustavo Martins
Não afrouxou diante de Hulk, mas se atrasou na cobertura no lance do gol mineiro. Mesmo assim, se credencia para seguir no time. Nota 6,5
Viery
Foi uma coceira nas costas de Hulk. A falha no gol do adversário atrapalhou o que era a sua melhor atuação como profissional. Nota 5,5
Marlon
Teve a chance de ser decisivo e foi. Uma assistência e um golaço. Atuação mais qualificada em meses. Nota 7,5
Noriega
Distribuiu passes o jogo todo. Fechou a noite com um gol e uma assistência. Nota 7,5
Nardoni
Sua imagem inaugural foi de um volante com bom controle de bola e com capacidade de entrar na área. Faltou ser mais decisivo. Nota 6,5
Enamorado
Algumas vitórias em duelos mano a mano, mas apenas um cruzamento certo. Parece faltar força física. Nota 6,5
Gabriel Mec
Sempre pensa a jogada certa, nem sempre consegue a execução ideal. Nota 6
Amuzu
Não se consagrou diante de um adversário entrincheirado. Faltou vitória pessoal. Nota 6
Carlos Vinícius
Quarto jogo sem gol. Nem sempre a bola chegou em condições para finalizar. Nota 6
Dodi
Entrou para controlar o jogo. Momento em que o Grêmio parou de atacar. Nota 6
João Pedro
Entrou no fim. Sem nota
Roger
Entrou no fim. Sem nota
Jefinho
Entrou no fim. Sem nota