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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Atlético-MG

Tricolor bateu o Galo por 2 a 1, na Arena, atuando grande parte da partida com um a mais

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