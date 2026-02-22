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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na classificação sobre o Juventude

Tricolor avançou à decisão após empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória por 4 a 1 nos pênaltis

Zero Hora

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