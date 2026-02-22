Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na classificação sobre o Juventude

O Grêmio venceu o Juventude nos pênaltis após empate em 1 a 1 no Alfredo Jaconi e avançou à final do Campeonato Gaúcho.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Confirmou a fama de pegador de pênalti. No jogo, teve algumas saídas em falso. Nota 7
João Pedro
A saída no intervalo diz muito sobre a sua atuação. Sem a intensidade para apoiar. Nota 5
Balbuena
Outro defensor substituído. Teve dificuldades quando o jogo pedia dificuldade. Nota 5,5
Viery
Participou dos dois gols. Cometeu pênalti desnecessário e, depois, empatou com um golaço. Nota 7
Marlon
Prefere um jogo menos corrido. Atuação sem brilho. Chamou a responsabilidade na hora dos pênaltis. Nota 6,5
Noriega
Suas melhores atuações são como zagueiro. Escalado como volante, perdeu lances simples e se complicou no jogo. Converteu sua penalidade. Nota 5
Arthur
Sem par para tocar a bola no primeiro tempo, sucumbiu. No segundo, fez o jogo girar mais. Nota 7
Dodi
Escolhido por Luís Castro para ser titular, não justificou a escolha. Não funciona na marcação, muito menos no ataque. Saiu no intervalo. Nota 4,5
Pavon
Outro jogo que atuou em duas funções. Se saiu melhor como lateral. Incansável na correria do segundo tempo. Nota 7
Amuzu
Apareceu apenas no segundo tempo quando o jogo entrou no modo correria. Mas não criou o que dele se esperava. Nota 5,5
Carlos Vinicius
Em um jogo batalha, lutou por todas as bolas. O problema é que chegaram poucas. Nota 5,5
Gabriel Mec
Sua melhor atuação como profissional. Entregou o que a torcida espera dele. Dois arremates perigosos. Converteu seu pênalti. Nota 7,5
Enamorado
Não foi por sua entrada que o time cresceu em campo. Nota 6
Gustavo Martins
Deixou a defesa mais ágil na metade final do segundo tempo. Nota 6
Riquelme
Entrou no fim. Sem nota.
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