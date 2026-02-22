Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na classificação sobre o Juventude

Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio venceu o Juventude nos pênaltis após empate em 1 a 1 no Alfredo Jaconi e avançou à final do Campeonato Gaúcho.

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Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Confirmou a fama de pegador de pênalti. No jogo, teve algumas saídas em falso. Nota 7

João Pedro

A saída no intervalo diz muito sobre a sua atuação. Sem a intensidade para apoiar. Nota 5

Balbuena

Outro defensor substituído. Teve dificuldades quando o jogo pedia dificuldade. Nota 5,5

Viery

Participou dos dois gols. Cometeu pênalti desnecessário e, depois, empatou com um golaço. Nota 7

Marlon

Prefere um jogo menos corrido. Atuação sem brilho. Chamou a responsabilidade na hora dos pênaltis. Nota 6,5

Noriega

Suas melhores atuações são como zagueiro. Escalado como volante, perdeu lances simples e se complicou no jogo. Converteu sua penalidade. Nota 5

Arthur

Sem par para tocar a bola no primeiro tempo, sucumbiu. No segundo, fez o jogo girar mais. Nota 7

Dodi

Escolhido por Luís Castro para ser titular, não justificou a escolha. Não funciona na marcação, muito menos no ataque. Saiu no intervalo. Nota 4,5

Pavon

Outro jogo que atuou em duas funções. Se saiu melhor como lateral. Incansável na correria do segundo tempo. Nota 7

Amuzu

Apareceu apenas no segundo tempo quando o jogo entrou no modo correria. Mas não criou o que dele se esperava. Nota 5,5

Carlos Vinicius

Em um jogo batalha, lutou por todas as bolas. O problema é que chegaram poucas. Nota 5,5

Gabriel Mec

Sua melhor atuação como profissional. Entregou o que a torcida espera dele. Dois arremates perigosos. Converteu seu pênalti. Nota 7,5

Enamorado

Não foi por sua entrada que o time cresceu em campo. Nota 6

Gustavo Martins

Deixou a defesa mais ágil na metade final do segundo tempo. Nota 6

Riquelme

Entrou no fim. Sem nota.