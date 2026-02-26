Confira a análise da expulsão de lateral do Atlético-MG em partida contra o Grêmio

Natanael deu entrada forte em Marlon (D). Duda Fortes / Agencia RBS

A partida entre Grêmio e Atlético-MG, pela quarta rodada do Brasileirão, teve o VAR sendo acionado logo no começo do confronto. O árbitro Raphael Claus foi chamado para checar uma possível expulsão de um atleta da equipe visitante.

Aos 15 minutos, o lateral-direito Natanael impediu que Marlon avançasse pelo lado esquerdo. O defensor da equipe mineira deu um carrinho nas pernas do atleta gremista. O juiz amarelou o jogador pelo lance.

Alguns segundos depois, o VAR acionou Claus, que foi ao monitor checar a infração. Na volta, ele trocou a cor do cartão e expulsou Natanael. Apesar de revoltado, ele deixou o campo sem muitas reclamações.

— Ele (Natanael) vai alto do chão e ele praticamente senta no tornozelo do Marlon. Olha ali a força que ele pega. Ele dá um carrinho longe do gramado e dobra a perna do jogador do Grêmio, travando o calcanhar e colocando em risco a integridade do adversário. Isso aí, pela regra, é jogo brusco grave — disse Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Confira a análise de Diori Vasconcelos