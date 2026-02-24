Como o Grêmio lidará com o dilema de poupar ou não antes dos Gre-Nais do Gauchão

Tetê se recupera de lesão muscular. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio avançou uma fase no Gauchão ao empatar no tempo normal e classificar-se nos pênaltis diante do Juventude. Mas no tabuleiro da temporada ainda não está claro se as casas andadas serão para frente ou para trás. A primeira resposta virá contra o Atlético-MG, na quarta-feira (25), e, na sequência, nas partidas decisivas do Estadual contra o Inter.

Ainda não apareceu a atuação-modelo para o técnico Luís Castro ter maior tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. A ideia utilizada em Caxias do Sul não funcionou.

O treinador português optou por uma formação com Noriega, Dodi e Arthur no primeiro tempo. Ela não rendeu. Apesar do resultado, o duelo do meio da semana será mais sobre volantes do que sobre meias. O Gre-Nal 450 será mais sobre meias do que volantes.

Substituído no intervalo no fim de semana, Dodi é o ficha 1 para deixar o time. A dúvida é quem entra na vaga. Em uma ideia mais conservadora, Castro pode promover a estreia dos argentinos Juan Nardoni e Leonel Pérez. A dupla não pode atuar no Gauchão.

Mesmo que sejam volantes, o desenho não deve ser mantido. Caso utilizados no lugar de Dodi, devem atuar mais avançados, como ocorreu com Edenilson em alguns momentos.

Outra opção de escalação tem a presença de Gabriel Mec. O garoto foi o substituto de Dodi e teve atuação elogiada diante do Juventude. Após a partida, Castro afirmou que alguns garotos utilizados por ele no Alfredo Jaconi estavam em condição de enfrentar o Atlético-MG.

Os meias lesionados Willian, Monsalve e Tetê estão mais cotados para o Gre-Nal do que para o meio de semana. Todos se recuperam de problemas musculares.

Willian é o que teria mais condições de entrar em campo no meio da semana. Monsalve também está em processo adiantado de recuperação. Seu histórico recente de lesões indica cautela para sua reinserção em partidas, e ele pode ficar como alternativa para o clássico.

Do trio, Tetê é o que tem menos chances de ser utilizado no Brasileirão. Ele será preparado para a partida contra o Inter.