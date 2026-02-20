Como foi o desempenho de Amuzu pelo Grêmio durante o Ramadã de 2025

Com o novo visto de trabalho regularizado, Amuzu está apto para jogar a segunda partida da semifinal do Gauchão, contra o Juventude, neste domingo (22).
As tradições do Ramadã, que incluem jejum de alimento e bebida, colocaram em dúvida a presença do atacante no Estádio Alfredo Jaconi.
Para saber se o ganês naturalizado belga poderá entrar em campo basta analisar a temporada passada. Contratado pelo Grêmio em fevereiro, o jogador passou pelas mesmas privações impostas pela religião muçulmana enquanto encarava uma sequência de jogos com a camisa gremista, que incluíram a final do Gauchão.
— Quando você está jejuando e ainda está jogando futebol, para ser honesto, acho que você não sente tanto. Sente um pouco. Talvez, com o clima, seja um pouco mais difícil. Mas eu acredito que você só faz isso por Deus e ele vai te dar o poder — declarou o próprio atleta em entrevista para Zero Hora em outubro.
Desempenho
O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e, por não estar de acordo com o calendário gregoriano utilizado no Brasil, não repete o mesmo período do ano. Em 2025, por exemplo, se estendeu do dia 28 de fevereiro a 29 de março.
Desta forma, o primeiro compromisso, coincidentemente, se deu contra o mesmo Juventude, pela mesma fase do campeonato estadual, no dia 1º de março.
Na época, o clube comunicou que Amuzu apresentou um desconforto muscular e por isso não acompanhou a delegação em Caxias do Sul. O Tricolor avançou para a decisão após derrota no tempo normal e vitória nos pênaltis.
Na semana seguinte, ainda comandado por Gustavo Quinteros, começou o primeiro jogo da final do Gauchão no banco de reservas e entrou aos 29 minutos do segundo tempo, sem conseguir evitar a derrota de 2 a 0 para o Inter, na Arena.
Quatro dias depois, foi escalado para atuar no empate por 3 a 3 com o Athletic, pela Copa do Brasil. É responsável pelo chute que, no rebote, resulta em gol de Braithwaite — o primeiro do Grêmio. Substituído nos acréscimos, viu do banco a vitória nos pênaltis que rendeu a classificação.
Voltou a ser titular no Gre-Nal do Beira-Rio, que terminou empatado em 1 a 1 e decretou o título para os colorados. Atuou por 84 minutos.
Por fim, o período se encerrou na vitória do Tricolor sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, na estreia do Brasileirão. Foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, depois de dar uma assistência para o gol de Arezo, que abriu o placar na Arena.
Os jogos do Grêmio durante o Ramadã em 2025
1°/3: Juventude 2(2)x(3)1 Grêmio - semifinal do Gauchão
- Não foi relacionado por desconforto muscular.
8/3: Grêmio 0x2 Inter - final do Gauchão
- Entrou aos 29 minutos do segundo tempo.
12/3: Athletic-MG 3x3 Grêmio (pênaltis 7x8) - Copa do Brasil
- Foi substituído nos acréscimos do segundo tempo.
16/3: Inter 1x1 Grêmio - final do Gauchão
- Foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo.
29/3: Grêmio 2x1 Atlético-MG - Brasileirão
- De um assistência para gol e foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo.