Com trio de volantes, Grêmio está escalado para enfrentar o Juventude

O Grêmio confirmou a escalação para enfrentar o Juventude, nesta tarde, no Alfredo Jaconi, pela partida de volta da semifinal do Gauchão. O técnico Luís Castro optou por um trio de volantes para formar o meio-campo.
Noriega, Dodi e Arthur são os escolhidos. A frente terá Amuzu e Pavon nas pontas, com Carlos Vinícius de centroavante. A bola rola às 18h e, como houve empate no jogo de ida, quem ganhar estará na final. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.
As mudanças foram necessárias por conta dos desfalques. O técnico não terá Willian e Tetê, lesionados, além de Cristaldo, que está negociando sua saída do clube.
A escalação confirmada para o duelo tem: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Dodi e Arthur; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.
Ficam à disposição Gabriel Grando, Kannemann, Wagner Leonardo, Gustavo Martins, Marcos Rocha, Caio Paulista, Tiaguinho, Jeferson Forneck, Riquelme, Gabriel Mec, Enamorado e André Henrique.
Outra novidade é que Arthur herdou a camisa de Edenilson. O capitão do Grêmio usará o número 8 a partir de agora. Ele usava a 29.