Grêmio

Decisão
Notícia

Com retorno de lesionados, mas com novos problemas, Grêmio encerra preparação para o Gre-Nal 450

Willian, Tetê e Monsalve voltaram aos treinos, enquanto Balbuena e João Pedro foram desfalques 

Geison Lisboa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS