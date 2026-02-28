Com retorno de lesionados, mas com novos problemas, Grêmio encerra preparação para o Gre-Nal 450

Willian esteve presente durante todo o treino. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O técnico Luís Castro comandou, na manhã deste sábado (28), o último treinamento do Grêmio antes do Gre-Nal 450. A atividade foi aberta à torcida e à imprensa em sua parte final, e permitiu observar a participação dos jogadores que se recuperavam de lesões.

Mas Balbuena e João Pedro são os novos problemas. Os dois não participaram da atividade. O zagueiro sentiu um desconforto muscular e está sob avaliação, já o lateral-direito deve ter constatada uma lesão e, com isso, será desfalque confirmado para a partida deste domingo (1º).

Willian, Tetê e Monsalve estiveram presentes durante todo o treino. Na parte aberta da atividade, foi possível perceber que os três atletas realizaram normalmente os exercícios propostos, sem qualquer tipo de restrição. Inclusive, após o trabalho em campo reduzido, eles participaram do treino de finalizações.

Com o retorno desses jogadores, Luís Castro ganha mais opções para montar a equipe titular. Willian disputa vaga no meio-campo com Gabriel Mec. Já Tetê deve retornar ao setor ofensivo, com a manutenção de Pavón na lateral direita. Sem Balbuena, Gustavo Martins pode aparecer na equipe.





Uma possível escalação tem: Weverton; Pavón, Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Willian); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.

Grêmio e Inter se enfrentam no próximo domingo, às 18h, na Arena do Grêmio, pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. O jogo decisivo está marcado para o fim de semana seguinte, no Estádio Beira-Rio.