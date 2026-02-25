Com estreante no meio-campo, Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético-MG

Juan Nardoni é a principal novidade entre os titulares do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), a partir das 21h30min, na Arena. As equipes se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão.

Luís Castro promoveu duas alterações na defesa em relação ao time que enfrentou o Juventude, no Alfredo Jaconi, e que buscou a classificação para a final do Gauchão. Pavon começa na lateral direita na vaga de João Pedro, e Gustavo Martins entra no lugar de Balbuena.

Sem Arthur, preservado para os próximos jogos, o argentino Nardoni irá estrear com a camisa tricolor e fará companhia a Noriega no meio de campo. O jovem Gabriel Mec, destaque na última partida, também ganha a chance de começar no setor.

No ataque, a novidade do treinador português é a presença de Enamorado ao lado de Carlos Vinícius e Amuzu.

Sendo assim, o Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Gabriel Mec; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.