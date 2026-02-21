Com desfalques no meio, Grêmio chega à Serra para encarar o Juventude 

Mais de mil gremistas estiveram presentes na frente do hotel Holliday Inn, em Farroupilha, na tarde deste sábado (21) para recepcionar o Grêmio antes da decisão contra o Juventude. Luís Castro quebrou o protocolo e atendeu os torcedores.
O Tricolor desembarcou sem Willian, Monsalve e Cristaldo. Os dois primeiros foram vetados por questões físicas, enquanto o argentino deve ser negociado. Com isso, o mistério em relação ao meia para a decisão permanece. A tendência é de que Dodi seja escalado ao lado de Noriega e Arthur.
O desembarque tímido dos dirigentes deu espaço ao cumprimento do elenco à torcida. Em grupo, eles saudaram o público. Um dos últimos a descer, Luís Castro deu autógrafos, tirou fotos e conversou com os gremistas, principalmente com crianças.
O técnico português chegou a abraçar uma menina que estava emocionada. Depois, levou quatro crianças para conhecer os jogadores na parte interna do hotel.
O provável Grêmio para o duelo tem Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Dodi (Jefinho ou Tiaguinho); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.
O deslocamento para o Estádio Alfredo Jaconi ocorre no começo da tarde deste domingo (22). A partida está marcada para as 18h.
