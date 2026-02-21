Cinco motivos para acreditar na classificação do Grêmio à final do Gauchão

Calros Vinícius é esperança de gol para os gremistas. Jeff Botega / Agencia RBS

O time é tão confiável quanto a sua última atuação. Ao empatar na Arena com o Juventude, no jogo de ida das semifinais do Gauchão, o Grêmio deixou o seu torcedor de sobrancelha levantada. O combo do ano também corrobora a sensação de insatisfação. Neste domingo (22), o time de Luis Castro volta a enfrentar o mesmo adversário, mas no Alfredo Jaconi, às 18h.

Para ir à final, será preciso vencer fora de casa. Novo empate, leva a decisão para os pênaltis. Apesar de ter empatados duas vezes com o adversário deste fim de semana — na primeira fase o jogo também terminou em 1 a 1 na Arena — e vir de dois jogos sem vitória, há razões para crer na classificação. A seguir, Zero Hora apresenta cinco motivos para acreditar no avanço tricolor.

Histórico entre os times

A história está do lado do Grêmio. São 16 mata-matas entre as duas equipes. O primeiro deles em 1935. Desde então, o Grêmio avançou 13 vezes. O tropeços surgiram nos Gauchões de 2008, 2013 (jogo único) e 2016.

Em uma única ocasião, o Grêmio disputou o primeiro jogo em casa e empatou. Foi nas quartas de final do Brasileirão de 2002. Após 0 a 0 no Estádio Olímpico, César Santin fez o gol da vitória gremista por 1 a 0 em Caxias do Sul.

Elenco do Grêmio

Apesar do arrastado começo de ano e do desfalque de Tetê, no mano a mano o Grêmio conta com um elenco superior ao do Juventude. O atacante sofreu uma lesão muscular e deve ser ausência por até duas semanas. William, com desconforto na coxa, é dúvida. Mas ainda restam uma lista de jogadores tarimbados.

— Os dois empates e não fizeram com que o Juventude se tornasse um time melhor do que o Grêmio. Os dois jogos apenas expuseram algumas fragilidades do Grêmio. Mas o Grêmio continua tendo mais potencial do que o Juventude — opina o narrador da Rádio Gaúcha Marcelo de Bona.

A fase de Carlos Vinícius

O centroavante gremista passou em branco nas duas partidas mais recentes — Juventude e São Paulo. Mesmo sem balançar as redes nos dois jogos, Carlos Vinícius segue como o maior artilheiro do Brasil na temporada. São nove gols em 11 jogos.

— Um time que conta com William, com Marcos Rocha, com Weverton, com Carlos Vinícius, com Balbuena, precisa encarar esse jogo — avalia Cesar Cidade Dias, comentarista gremista da Rádio Gaúcha.

Weverton pegador de pênaltis

O goleiro gremista tem bom retrospecto pessoal em disputas de pênalti. Além de defender uma cobrança na final olímpica de 2016, defendeu 10 em 10 disputadas em seus tempos de Palmeiras.

O Grêmio teve bom retrospecto recente em desempates nas penalidades. No ano passado, eliminou desta forma o Juventude também na semifinal. Também passou por São Raimundo e Athletic nos pênaltis.

Volta de Amuzu

Há grandes chances de o belga voltar ao time. Sem um novo visto, o atacante foi ausência no jogo de ida. Seu substituto foi Pavon, criticado pela torcida. Agora, ele está legalmente liberado para atuar.

Porém, o que pode afetar o seu desempenho é o Ramadã, período em que os mulçumanos devem jejuar entre o nascer e o por do sol. Ele é uma das principais peças ofensivas do time. Na temporada são dois gols e três assistências.