Atacante volta a ter nome regularizado e Grêmio ganha reforço para jogo contra o Juventude

Amuzu voltará a ser relacionado pelo técnico Luís Castro. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Agora é oficial. O Grêmio poderá contar com Amuzu na partida contra o Juventude, neste domingo (22), pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão. Além da confirmação do Ministério da Justiça, o jogador voltou a ter o nome regularizado no BID da CBF.

O belga não pôde ser relacionado para o jogo de ida, na Arena, já que seu visto de trabalho não havia sido renovado. O atleta precisou fazer uma nova carteira de trabalho, com o processo sendo concluído em 12 de janeiro, quando a documentação foi encaminhada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O despacho foi feito no dia 12 fevereiro, e a publicação no Diário Oficial da União deveria ter sido realizado até o dia seguinte para que ele pudesse estar em campo. Não foi o que aconteceu.

Agora, a situação do atacante está regularizada. Nesta sexta-feira (20), Amuzu teve o visto publicado e teve a situação atualizada no BID da CBF. Sendo assim, ele poderá voltar a ser relacionado pelo técnico Luís Castro para os próximos compromissos da equipe.

Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo (22), às 18h. Como os clubes empataram na ida, quem vencer o segundo jogo fica com a classificação para a final.