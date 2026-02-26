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Após vencer o Galo
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As dúvidas e opções de Luís Castro para escalar o Grêmio no clássico Gre‑Nal

Vitória sobre o Atlético-MG consolidou algumas escolhas do técnico gremista

Valter Junior

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