As dúvidas e opções de Luís Castro para escalar o Grêmio no clássico Gre‑Nal

Mec pode deixar o time devido à volta de outros atletas. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Pavon de lateral-direito. Gustavo Martins e Viery na zaga. Gabriel Mec no meio. São as notícias com maior repercussão no Grêmio nas vésperas dos clássicos que decidirão o Gauchão, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (25). São duas possibilidades que ganham corpo para o confronto de domingo (1), outra vez na Arena.

Os aplausos da torcida foram os mesmos para Mec e Pavon. O argentino ganhou voto de confiança até mesmo após um erro. A situação deles para enfrentar o Inter é diferente. Será uma surpresa caso João Pedro ou Marcos Rocha apareçam no lado direito da defesa. O técnico Luís Castro mostrou satisfação pelo encaixe do argentino no sistema defensivo.

Ao falar em sua entrevista coletiva, o português abriu um meio sorriso ao comentar pela primeira vez sobre Pavon.

— O Pavon já fez alguns treinos naquela posição. Fez jogos no Boca onde esteve bem. Não é novidade para ele — minimizou.

Em um segundo momento, o sorriso foi completo. A razão foi ver que as vaias dos torcedores se transformaram em aplausos.

— Adorei ver o Pavon. Às vezes não é muito querido pela torcida. E hoje ver o que eu vi é uma felicidade tremenda — disse, mostrando os dentes pela satisfação estampada no rosto.

Retornos para o Gre-Nal

Para o clássico, o treinador terá alguns retornos. Poupado, Arthur volta. O estreante Nardoni, sem inscrição no Gauchão, sai. Tetê deve voltar na vaga de Enamorado. E há as situações de Willian e Monsalve. Os dois se recuperam de problema muscular. Só há espaço para um no time.

Apesar de receber elogios pelas atuações contra Juventude e Atlético-MG, somente se ambos não tiverem condições físicas é que Mec começará o confronto diante do Inter. A concorrência para o garoto na temporada será grande. Até Nardoni pode atuar na função, segundo Castro.

— Temos vários jogadores para essa posição. Monsalve, Willian, Nardoni. (Mec é) versátil. Veloz. Joga bem entre-linhas. É um jogador em crescimento. Tem que ter muito cuidado com ele para não destruirmos o que foi construído — analisou.

A zaga foi rejuvenescida. Mais dinâmicos, Gustavo Martins e Viery, autor do gol gremista contra o Juventude. Os dois devem ser mantidos no miolo da defesa.

Pouco mais de um mês após o primeiro clássico do ano, o Grêmio reencontrará o Inter. Muito se passou no período.

— São duas equipes totalmente diferentes, o tempo desenvolveu as equipes. O Inter está melhor e o Grêmio está melhor.

Pelo lado gremista, a novas opções à disposição para o segundo Gre-Nal do ano dão razão a Castro.