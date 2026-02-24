Arthur é dúvida para o jogo do Grêmio contra o Atlético-MG

Volante não treinou com bola nesta terça-feira (24). Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

O volante Arthur não deve ser relacionado para o jogo do Grêmio contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), pelo Brasileirão. Com desconforto muscular, o titular do meio-campo gremista será preservado visando a final do Gauchão, contra o Inter.

O novo camisa 8 não participou do treino com bola realizado na manhã desta terça-feira (24), no CT Luiz Carvalho, em razão do incômodo muscular relatado. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Imortal e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Por conta da ausência de Arthur, o volante Thiaguinho, que estava relacionado para a partida do time sub-20, foi chamado às pressas para a última atividade antes do confronto diante dos mineiros.

Mais desfalques

Além de Arthur, Willian e Tetê também não estarão à disposição para o duelo contra o Atlético-MG. Em contrapartida, os argentinos Juan Nardoni e Leonel Pérez estão liberados e podem fazer suas estreias pelo Grêmio.

Uma possível escalação do Tricolor tem: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Dodi (Gabriel Mec) e Nardoni; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius.

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30min, pela quarta rodada do Brasileirão. Até o momento, o Tricolor soma apenas uma vitória na competição.