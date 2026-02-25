Arquibancada Norte da Arena recebe pintura com identidade do Grêmio; veja fotos

Nova pintura na Arquibancada Norte da Arena. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

A Arena do Grêmio segue sendo modificada para ter cada vez mais a identidade do clube. A Arquibancada Norte, um dos setores mais tradicionais do estádio por conta da presença de torcidas organizadas, passa por uma revitalização e recebeu pintura nova.

A fachada acima da arquibancada exibe com destaque a marca do Grêmio, com as listras pretas e azul e as letras brancas. As três cores do clube estão representadas ao lado do escudo gremista.

De acordo com o Grêmio, "as estrelas, que estampam e carregam a história tricolor, juntam-se ao nome e reforçam a grandeza do Imortal. A estrela de Ouro representa o título do Campeonato Mundial de 1983, a estrela de Prata os três títulos da Libertadores conquistados, e a estrela de Bronze os Campeonatos Brasileiros".

— Trazer a identidade do Grêmio para a Arena sempre foi um desejo do clube. Agora, com a gestão do estádio, estamos começando a realizar este projeto. Esta é só a primeira fase de outros tantos processos que teremos ao longo do ano. Queremos que o torcedor tenha o senso de pertencimento e que vir à Arena gere a mesma sensação de chegar na sua própria casa — afirma Thiago Floriano, Gerente Executivo da Arena do Grêmio e Operações.

O desenvolvimento do projeto partiu de dois designers: Lucas Villegas e Leo Barbosa.

— Em 2016, tivemos esse sonho de trazer a identidade da torcida para dentro da Arena e hoje, por meio de um trabalho da torcida, temos essa representação no setor mais simbólico do estádio — destacou Villegas.

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