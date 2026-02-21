Argentino se destaca em treinos antes da estreia pelo Grêmio

Leonel Pérez já está regularizado no BID. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Enquanto se prepara para encarar o Juventude neste domingo (22) pelo Gauchão, o Grêmio integra os dois volantes argentinos Nardoni e Leonel Pérez para as demais competições.

Apesar de ter sido contratado com menos pompa, o segundo, oriundo do Huracán, tem se destacado. Eles devem fazer a estreia contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, na próxima semana.

A contratação da dupla custou aos cofres gremistas mais de U$S 10 milhões. O clube contou com suporte financeiro de investidor na operação.

Aos 21 anos, formado na equipe que vendeu Cristaldo ao Grêmio, Pérez é considerado um primeiro volante. Porém, além dos desarmes, porte físico e intensidade, outros atributos do jovem com a bola têm chamado a atenção da comissão técnica e dos próprios companheiros de equipe.

O novo camisa 33 não poderá atuar no Gauchão, já que chegou após o final das inscrições na competição. Com isso, ele é opção para o Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Pérez já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e tem dado boa resposta física. O aproveitamento, como titular ou reserva, será definido após o jogo contra o Juventude.

O Tricolor, caso chegue à final, poderá poupar algum jogador contra o Atlético-MG pelo desgaste do calendário.