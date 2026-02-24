Luan em passagem discreta pelo Grêmio, em 2023. Jefferson Botega / Agencia RBS

Aos 33 anos e há duas temporadas sem atuar oficialmente, Luan Guilherme já pode ser tratado como um ex-jogador de futebol. O meia-atacante, que viveu seu auge no Grêmio e acumulou polêmicas no Corinthians, não demonstra qualquer interesse em retomar a carreira. Para ele, o futebol ficou no passado.

Apurações do ge indicam que Luan se cansou da rotina de atleta e do ambiente do futebol, especialmente das cobranças — que, em sua visão, sempre foram exageradas — sobre seu desempenho. Por isso, considera que o melhor caminho é deixar a carreira de forma silenciosa e anunciar a aposentadoria apenas quando achar adequado.

A última partida de Luan ocorreu em 27 de março de 2024, quando atuou por 69 minutos e deu uma assistência na vitória do Vitória sobre o Treze-PB por 3 a 1, pela Copa do Nordeste. Desde então, afastou-se completamente do dia a dia do esporte e passou a dedicar tempo a investimentos e viagens, muitas delas realizadas com amigos para Miami, nos Estados Unidos.

Pessoas próximas ao jogador relatam que ele enfrenta um problema no quadril que o incomoda até em tarefas simples, como entrar e sair do carro, além de uma lesão crônica no tornozelo, que o acompanha há anos. Esses fatores reforçam sua dúvida sobre o real benefício de tentar um retorno, já que as chances de voltar a atuar em alto nível são mínimas.

A tendência, portanto, é que Luan permaneça como está, a menos que receba uma proposta absolutamente irrecusável. Antes bastante requisitado, hoje o meia-atacante praticamente não desperta mais interesse de clubes.

Poucas partidas nos últimos anos

Desde 2022, Luan disputou apenas 22 partidas, com queda técnica e física evidente. Isso diminuiu o apetite de clubes dispostos a investir nele. Ao mesmo tempo, ele não cogita atuar em equipes de menor expressão e sem estrutura, o que aumentaria a pressão individual sobre seus resultados.

Diante desse cenário, a possibilidade de Luan voltar a jogar profissionalmente é remota. Ainda assim, o meia não pretende fazer qualquer anúncio oficial por enquanto.

O ge tentou contato com o jogador diversas vezes, mas não obteve resposta. Empresários e pessoas que cuidam de sua carreira evitam cravar o fim do ciclo e ainda alimentam alguma esperança de que ele tente mais uma vez — embora essa chance pareça diminuir a cada dia.

A carreira de Luan