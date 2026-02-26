Após vitória no Brasileirão, Grêmio volta aos treinos focado no Gre-Nal 450

Atividade começa a encaminhar time do Grêmio para o Gre-Nal 450. Rodrigo Fatturi / Grêmio

Após vencer o Atlético-MG por 2 a 1 na Arena, na noite da última quarta-feira (25), o Grêmio já iniciou a preparação para o confronto diante do Inter, marcado para domingo (1), também na Arena. A reapresentação do elenco ocorreu na manhã desta quinta-feira (26). O volante Arthur participou da atividade.

O treino em campo foi destinado aos jogadores reservas ou que não atuaram os 90 minutos na partida contra os mineiros. Preservado contra o Galo em função de um desconforto muscular, Arthur participou normalmente das atividades com bola.

Já Willian e Tetê seguem o protocolo de recuperação de seus respectivos problemas musculares. A tendência é de que os três jogadores estejam à disposição de Luís Castro para a partida contra o Inter. O colombiano Monsalve está na fase final de recuperação de uma lesão muscular e também tem chances de ser aproveitado pelo treinador.