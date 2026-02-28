Grêmio

Festa e donativos arrecadados
Notícia

Alentaço solidário leva 5 mil torcedores à Arena antes do Gre-Nal 450

Com gritos de incentivo e cânticos típicos de dia de jogo, gremistas demonstraram apoio ao time

Geison Lisboa

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