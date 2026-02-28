Alentaço solidário leva 5 mil torcedores à Arena antes do Gre-Nal 450

Grêmio promoveu alentaço solidário neste sábado para as vítimas de Minas Gerais. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Parecia jogo, mas era treino. A última atividade do Grêmio antes do Gre-Nal 450 foi marcada pela presença de cerca de 5 mil torcedores, que praticamente lotaram a arquibancada norte do estádio. Com gritos de incentivo e cânticos típicos de dia de jogo, os gremistas fizeram uma grande festa com sinalizadores, bandeiras e faixas.

Foi possível ver a presença de muitas famílias. Crianças de colo, idosos e jovens, vindos de diferentes regiões, estiveram na Arena para dar o último apoio aos jogadores antes do primeiro clássico válido pela decisão do Campeonato Gaúcho. Até mesmo torcedores utilizando camisas do Atlético-MG foram vistos nas arquibancadas.

E a presença de torcedores de outros clubes teve uma explicação: a convocação feita pela direção gremista tinha um objetivo solidário. Cada torcedor levou 1 kg de alimento não perecível ou itens de higiene e limpeza, que serão destinados às vítimas das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais. Conforme o clube, a ação arrecadou 7 toneladas de alimentos.

O apoio das arquibancadas não passou despercebido pelos atletas. Assim que o apito final do treino foi dado, os jogadores se reuniram em frente à arquibancada norte para agradecer e cumprimentar os torcedores presentes.

Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo (1º), às 18h, na Arena do Grêmio, pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. O confronto decisivo está marcado para o fim de semana seguinte, no Estádio Beira-Rio.