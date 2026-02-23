A situação de Tetê, Willian e Monsalve para os jogos contra Atlético-MG e Inter

Willian deve estar à disposição para o primeiro Gre-Nal da final. Duda Fortes / Agencia RBS

Após a classificação contra o Juventude, o time do Grêmio deverá ter novas alternativas para os jogos desta semana, na quarta-feira (25), contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e no domingo (1º), contra o Inter, no primeiro jogo da final do Gauchão.

Tetê, Willian e Monsalve serão reavaliados nesta segunda-feira (23), na reapresentação no CT Luiz Carvalho. Todos tiveram problemas musculares.

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Monsalve já está treinando com bola, mas a comissão técnica estudará cuidadosamente o seu retorno ao time por causa do histórico recente de lesões. Existe a possibilidade de o colombiano ser relacionado para o jogo contra o Atlético-MG.

Tetê e Willian em princípio devem ficar à disposição para a decisão do Gauchão. No entanto, isto ainda não está definido.

Possíveis estreias

Nardoni e Leonel Pérez, recentemente contratados, treinaram normalmente nos últimos dias, e a tendência é de que sejam relacionados para o confronto diante do Galo, na Arena.