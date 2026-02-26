A programação do Grêmio até o Gre-Nal 450 

Luís Castro tem três treinamentos antes do clássico. Angelo Pieretti | Grêmio FBPA / Divulgação

O técnico Luís Castro terá apenas três atividades no CT Luiz Carvalho para definir a estratégia do Grêmio para o Gre-Nal 450, no próximo domingo (1). Além do treino realizado na manhã desta quinta-feira (26), as atividades de sexta (27) e sábado (28) serão decisivas para a definição da equipe.

As duas últimas atividades programadas pela comissão técnica antes do primeiro clássico decisivo válido pelo Gauchão estão marcadas para ocorrer no período da manhã. Os treinamentos começam às 10h, com portões fechados no CT gremista.

O treinador espera contar com Willian, Tetê e Monsalve nos próximos trabalhos. O volante Arthur já participou da primeira atividade após a vitória sobre o Atlético-MG e deve ter seu retorno confirmado ao time titular de Luís Castro.

Grêmio e Internacional se enfrentam no próximo domingo, às 18h, na Arena. O confronto é válido pela primeira partida da decisão do Gauchão.

Confira a programação: