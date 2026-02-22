A análise do pênalti para o Juventude no jogo contra o Grêmio

O gol do Juventude que abriu o placar contra o Grêmio no primeiro tempo da partida de volta da semifinal do Gauchão, neste domingo (22), foi oriundo de um pênalti. E, na avaliação do comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos, foi um acerto do juiz Rafael Rodrigo Klein.
O lance ocorreu aos 22 minutos. Após cobrança de lateral para a área, a bola foi desviada pelo ataque do Juventude e encontrou o braço direito de Viery, zagueiro do Grêmio. O árbitro não titubeou. No fim, foi o Tricolor quem se classificou à final.
— O Viery, com o braço bastante aberto, acaba bloqueando a bola. O braço está em posição antinatural. O pênalti foi marcado no campo, e bem marcado.
Gabriel Taliari cobrou no canto esquerdo, Weverton pulou para o direito e o Juventude abriu o placar. No segundo tempo, Viery se redimiu, empatando com um golaço.
A decisão foi para os pênaltis. E aí deu Grêmio, 4 a 1.