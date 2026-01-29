Três motivos para a derrota do Grêmio diante do Fluminense

Amuzu não fez uma boa partida contra o Fluminense. LUCAS UEBEL / Gremio.net

Após ser derrotado no Gre-Nal 449, o Grêmio voltou a perder na temporada. Pela primeira rodada do Brasileirão, o time treinado por Luís Castro sofreu 2 a 1, contra o Fluminense, em partida disputada no Maracanã.

Na avaliação do treinador português, o time apresentou evolução e teve chances de conquistar um resultado positivo. Contudo, o campo mostrou um Grêmio com dificuldades na criação de jogadas, melhorando apenas na parte final da partida.

O resultado deixa claro que a equipe precisa evoluir, mas também precisa ser analisado sob o ponto de vista de que a nova comissão técnica ainda não teve o tempo necessário para encontrar o time ideal, como definiu o próprio Luís Castro.

Zero Hora destaca três motivos que levaram à derrota tricolor. Confira abaixo.

Erros de marcação

O primeiro gol do Fluminense teve Gustavo Martins e Marcos Rocha sem conseguir desarmar John Kennedy, o que deu liberdade para Renê finalizar. A bola desviou, Weverton espalmou e Nonato aproveitou o rebote para marcar. Neste momento, foi Arthur quem não acompanhou o jogador.

No segundo gol, o erro é mais escancarado. Renê cobrou escanteio e Lucho Acosta finalizou de primeira, próximo da meia-lua. A questão é que os 11 jogadores do Grêmio estavam dentro da área, o que deixou o meia argentino livre para finalizar. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Luís Castro atribuiu a falha ao posicionamento dos jogadores do Fluminense, que impediram a movimentação dos gremistas.

Falta de criatividade no meio

Luís Castro começou o Gre-Nal 449 com um esquema considerado ousado por muitos, sem um volante de marcação, com Arthur e Tiaguinho lado a lado no meio, e Cristaldo mais avançado. Ele abriu mão da estratégia na segunda etapa e seguiu com o mesmo time contra o Fluminense.

Mais uma vez, a combinação Dodi e Edenilson no meio não deu a dinâmica necessária para o Grêmio conquistar um resultado positivo. Até Arthur, que sempre tem destaque pela qualidade com a bola no pé, esteve apagado na partida.

Carlos Vinícius vive grande fase e provou isso na única finalização que teve na segunda etapa. Talvez, se tivesse sido mais abastecido por uma boa armação, o Grêmio poderia até brigar pelos três pontos.

Pouca produção nas pontas

Foi outro setor que deixou a desejar no elenco gremista. Amuzu esteve em campo por 60 minutos e mal apareceu no jogo. Do outro lado, Tetê até teve um primeiro tempo mais produtivo, mas caiu de rendimento no segundo tempo.

Pavon entrou na etapa final e participou do lance do gol, sendo o mais efetivo entre os extremas. Em contrapartida, Enamorado também ingressou no segundo tempo e foi outro que pouco incomodou a defesa do Fluminense.

Por opção, Luís Castro deixou os jovens Roger e Gabriel Mec em Porto Alegre, jogadores que também atuam no setor.