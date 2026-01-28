Relembre como foram as 10 últimas estreias do Grêmio no Brasileirão

Ramiro marcou na primeira rodada do Brasileirão de 2017. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira (28) para o Grêmio. A partir das 19h30min, o clube enfrenta o Fluminense, no Maracanã, para dar início à busca pelo tricampeonato. A equipe gaúcha não vence a competição há 30 anos e conquistou títulos em 1981 e 1996.

Nas primeiras rodadas do Gauchão, o técnico Luís Castro rodou o elenco e realizou testes para encontrar o time ideal. Após a derrota no Gre-Nal 449, o foco da equipe passa a ser o Campeonato Brasileiro, competição que o Grêmio quer ter uma boa arrancada, neste começo de temporada.

Nas últimas 10 estreias na primeira divisão, o Grêmio tem um retrospecto mais positivo, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Se for analisado tal recorte, o desempenho fora da Arena em primeiras rodadas não é dos melhores.

São quatro estreias como visitante nos últimos anos, com apenas uma vitória. No mais, o Tricolor soma duas derrotas e um empate.

Abaixo, Zero Hora relembra como foram as últimas 10 estreias do Grêmio na Série A do Brasileirão.

2025 - Grêmio 2x1 Atlético-MG

Arezo fez o primeiro gol gremista no Brasileirão. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após ser derrotado na final do Gauchão para o Inter, o Tricolor teve uma boa estreia no Brasileirão. Na Arena, venceu o Atlético-MG com propriedade. Os gols foram marcados por Arezo e por Edenilson.

Na sequência da competição, o Grêmio não apresentou regularidade e terminou na nona colocação, garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026.

2024 - Vasco 2x1 Grêmio

Grêmio só conseguiu descontar na segunda etapa. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A boa campanha de 2023 não foi repetida em 2024, e o torcedor já pôde sentir isso na primeira rodada. Em São Januário, David e Mateus Carvalho fizeram os gols da vitória vascaína. Gustavo Martins até descontou, mas não foi o suficiente.

O Grêmio passou boa parte da temporada na parte de baixo da tabela e flertou com a zona de rebaixamento em alguns momentos. No fim das contas, terminou em 14° lugar e ainda garantiu uma vaga na Sul-Americana do ano seguinte.

2023 - Grêmio 1x0 Santos

Lateral João Pedro fez o único gol da noite. Jeff Botega / Agencia RBS

Em 2023, o torcedor gremista viveu o sonho de ter Luis Suárez no elenco e viveu uma grande temporada. A estreia no Brasileirão foi com vitória sobre o Santos por 1 a 0, no Alfredo Jaconi. O lateral-direito João Pedro marcou de fora da área.

Na sequência da temporada, o Tricolor foi embalado pelo bom futebol do atacante uruguaio e chegou perto do título brasileiro. Terminou o campeonato na segunda posição, a dois pontos do campeão Palmeiras.

2022 - Série B

O Grêmio disputou a segunda divisão em 2022 e terminou na segunda colocação, garantindo o retorno à Série A.

2021 - Ceará 3x2 Grêmio

Campanha que terminou com rebaixamento começou com derrota fora de casa. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O torcedor teve uma prévia do que seria o ano já na primeira rodada. No Castelão, o Grêmio saiu perdendo, com gols de Cléber e Rick, mas empatou depois de um golaço de Vanderson e de uma finalização de Ricardinho. Nos acréscimos, a defesa gremista falhou, dando liberdade para Jorginho confirmar a vitória.

O começo de competição nada positivo foi o suficiente para o time brigar na parte de baixo da tabela durante toda a competição. No fim, terminou na 17ª posição, sendo rebaixado.

2020 - Grêmio 1x0 Fluminense

Diego Souza fez o gol da vitória do Grêmio. Félix Zucco / Agencia RBS

Sem público na Arena em função da pandemia da covid-19, o Tricolor estreou com vitória no Brasileirão 2020. O único gol da partida foi do artilheiro Diego Souza.

Ao término da competição, que se estendeu até fevereiro de 2021, o Grêmio ficou na sexta colocação, garantindo uma vaga na pré-Libertadores.

2019 - Grêmio 1x2 Santos

Grêmio estreou com derrota em 2019. Marco Favero / Agencia RBS

Diante do seu torcedor, na Arena, o Tricolor estreou com derrota no Brasileirão de 2019. Eduardo Sasha e Felipe Jonatan fizeram os gols do Santos, no primeiro tempo. Nos acréscimos da segunda etapa, Everton Cebolinha marcou um golaço, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Em um ano em que o Grêmio alcançou às semifinais da Libertadores, mas acabou eliminado para o campeão Flamengo, o time terminou o Brasileirão na quarta posição.

2018 - Cruzeiro 0x1 Grêmio

Embalado após ser campeão da Libertadores de 2017, o Tricolor teve uma grande estreia no Brasileirão de 2018. Contra o vencedor da última Copa do Brasil, fora de casa, o Grêmio venceu por 1 a 0, com gol marcado por André.

O clube priorizou mais uma vez a Libertadores e quase chegou à final, já que foi eliminado pelo River Plate, nas semifinais. No Brasileirão, terminou em quarto lugar.

2017 - Grêmio 2x0 Botafogo

Brasileirão começou para o Grêmio com dois gols de Ramiro. Carlos Macedo / Agencia RBS

O mágico ano de 2017 do Grêmio teve uma boa estreia no Brasileirão. Na Arena, o time venceu o Botafogo por 2 a 0, com dois gols de Ramiro.

O clube priorizou a Libertadores e acabou vencendo o título pela terceira vez, inclusive eliminando o Botafogo nas quartas de final. No Brasileirão, por mais que tivesse o melhor time, terminou na quarta colocação.

2016 - Corinthians 0x0 Grêmio

Equipes não conseguiram marcar na Arena Corinthians. Daniel Augusto Jr. / Corinthians/Divulgação

A estreia fora de casa no Brasileirão de 2016 pouco empolgou o torcedor gremista. O jogo contra o Corinthians terminou empatado sem gols. O primeiro gol da equipe só saiu na segunda rodada, marcado pelo zagueiro Fred.

O Grêmio venceu a Copa do Brasil naquele ano e deixou o Brasileirão de canto. Na competição, o Grêmio terminou na nona colocação.

2015 - Grêmio 3x3 Ponte Preta

Yuri Mamute, atualmente no Inter-SM, fez dois gols na partida. Félix Zucco / Agencia RBS

O jogo de seis gols já indica que a estreia gremista no Brasileirão 2015 foi intensa. Yuri Mamute fez dois gols e Matías Rodríguez também deixou o dele. Os gols da Ponte Preta foram de Renato Cajá, Rildo e Diego Oliveira.

O Tricolor terminou o Campeonato Brasileiro daquele ano na terceira colocação e garantiu uma vaga na Libertadores do ano seguinte.