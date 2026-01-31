Qual o melhor e o pior cenário para o Grêmio na última rodada do Gauchão

Grêmio pretende confirmar a liderança do grupo B do Gauchão. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio encerra neste sábado (31) a fase de grupos do Gauchão. Já classificado às quartas de final, o Tricolor decide contra o Juventude sua posição final dentro do Grupo B.

Mas a partidas das 16h30min, na Arena, também terá impacto nas próximas fases da competição. O mando de campo na sequência do Estadual é determinado pela classificação geral, que segue somando a pontuação das partidas.

Zero Hora projeta abaixo os cenários de classificação e o que a partida contra o Juventude terá de impacto para a sequência do Gauchão

Na classificação do grupo:

se ganhar , vai ser primeiro

, vai ser primeiro se empatar, pode ser segundo caso o Caxias vença o Inter

pode ser segundo caso o Caxias vença o Inter se perder, pode ser segundo caso o Caxias vença o Inter

Na classificação geral:

Se ganhar , pode ficar em primeiro ou segundo. Para ser líder, precisa que o Caxias vença o Inter

, pode ficar em primeiro ou segundo. Para ser líder, precisa que o Caxias vença o Inter Se empatar , pode ser terceiro ou quarto. Depende do resultado entre São José e Ypiranga

, pode ser terceiro ou quarto. Depende do resultado entre São José e Ypiranga Se perder, pode ser terceiro, quarto ou quinto lugar. Depende dos resultados entre Caxias x Inter e Ypiranga x São José