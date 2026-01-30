Quais times podem enfrentar o Grêmio nas quartas de final do Gauchão?

Grêmio lidera o Grupo B do Estadual. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio já está garantido nas quartas de final do Gauchão antes mesmo da última rodada da primeira fase. A partida contra o Juventude, neste sábado (31), às 16h30min, definirá apenas a colocação gremista dentro do Grupo B.

Neste momento, o Grêmio ocupa a liderança da chave. No pior dos cenários, termina a fase inicial em segundo lugar. Para isso, teria de perder para o Juventude, e o Caxias vencer o Inter. Outra possibilidade envolve um empate gremista e uma vitória do clube grená, que ainda teria de tirar o saldo de quatro gols de diferença.

Nas quartas de final, as equipes irão se enfrentar dentro dos grupos: 1° x 4° ou 2° x 3°. Como o Tricolor terminará em primeiro ou segundo, jogará na Arena contra o terceiro ou o quarto colocado.

Os prováveis adversários do Grêmio nas quartas

Caso mantenha a primeira posição, o Grêmio pode ter pela frente um dos cinco outros integrantes da chave. Se for segundo, enfrentará Ypiranga, Monsoon ou Novo Hamburgo (Caxias seria o líder e o Inter-SM não consegue chegar em terceiro). A partida deve ser disputada entre 7 e 8 de fevereiro.

Antes de a bola rolar para a última rodada, o Grupo B tem, na ordem: Grêmio (9), Caxias (7), Ypiranga (6), Monsoon (5), Novo Hamburgo (3) e Inter-SM (2).

Se o Grêmio for líder

Caxias

Ypiranga

Monsoon

Novo Hamburgo

Inter-SM

Se o Grêmio for segundo colocado

Ypiranga

Monsoon

Novo Hamburgo

Classificação do Grupo B antes da sexta rodada

Grêmio - 9 pontos Caxias - 7 pontos Ypiranga - 6 pontos Monsoon - 5 pontos Novo Hamburgo - 3 pontos Inter-SM - 2 pontos