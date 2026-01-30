Quais times podem enfrentar o Grêmio nas quartas de final do Gauchão?

O Grêmio já está garantido nas quartas de final do Gauchão antes mesmo da última rodada da primeira fase. A partida contra o Juventude, neste sábado (31), às 16h30min, definirá apenas a colocação gremista dentro do Grupo B.
Neste momento, o Grêmio ocupa a liderança da chave. No pior dos cenários, termina a fase inicial em segundo lugar. Para isso, teria de perder para o Juventude, e o Caxias vencer o Inter. Outra possibilidade envolve um empate gremista e uma vitória do clube grená, que ainda teria de tirar o saldo de quatro gols de diferença.
Nas quartas de final, as equipes irão se enfrentar dentro dos grupos: 1° x 4° ou 2° x 3°. Como o Tricolor terminará em primeiro ou segundo, jogará na Arena contra o terceiro ou o quarto colocado.
Os prováveis adversários do Grêmio nas quartas
Caso mantenha a primeira posição, o Grêmio pode ter pela frente um dos cinco outros integrantes da chave. Se for segundo, enfrentará Ypiranga, Monsoon ou Novo Hamburgo (Caxias seria o líder e o Inter-SM não consegue chegar em terceiro). A partida deve ser disputada entre 7 e 8 de fevereiro.
Antes de a bola rolar para a última rodada, o Grupo B tem, na ordem: Grêmio (9), Caxias (7), Ypiranga (6), Monsoon (5), Novo Hamburgo (3) e Inter-SM (2).
Se o Grêmio for líder
- Caxias
- Ypiranga
- Monsoon
- Novo Hamburgo
- Inter-SM
Se o Grêmio for segundo colocado
- Ypiranga
- Monsoon
- Novo Hamburgo
Classificação do Grupo B antes da sexta rodada
- Grêmio - 9 pontos
- Caxias - 7 pontos
- Ypiranga - 6 pontos
- Monsoon - 5 pontos
- Novo Hamburgo - 3 pontos
- Inter-SM - 2 pontos
