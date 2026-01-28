Prazo do Gauchão vira obstáculo para o Grêmio anunciar novas contratações

Grêmio ainda busca um primeiro volante, além de um meia articulador. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

A diretoria do Grêmio segue trabalhando para agregar peças ao elenco. A intenção é pela contratação de, pelo menos, mais dois jogadores, mas o clube enfrenta um desafio com a proximidade do prazo final de inscrições para o Gauchão.

Neste momento, a efetivação de contratações até a sexta-feira (30), último dia de inscrições de jogadores no Estadual, é possível, mas considerada improvável, conforme apuração de Zero Hora.

Os movimentos no mercado de transferências focam, prioritariamente, na contratação de um primeiro volante, além de um meia articulador. O prazo da primeira janela de transferências se estende até o dia 3 de março.

Investidas sem sucesso

Recentemente, o clube tentou algumas investidas, mas sem sucesso. Guido Rodríguez acabou trocando o West Ham pelo Valencia, enquanto Santiago Ascacibar foi anunciado pelo Boca Juniors. Outros nomes observados ainda não são conhecidos publicamente.

Já a busca pelo "camisa 10" acaba esbarrando na escassez de opções qualificadas. Diante desse cenário, o Grêmio afirma que manterá o rigor técnico e que não deseja "contratar por contratar".

Nestes primeiros movimentos da nova gestão, foram efetivadas quatro contratações: o goleiro Weverton, o lateral Caio Paulista e os atacantes Tetê e Enamorado.