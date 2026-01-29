O Grêmio iniciou o Brasileirão lembrando muitos dos defeitos que custaram pontos preciosos ao longo de 2025. No Maracanã, na estreia do Brasileirão nesta quarta-feira (28), o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Fluminense.
Nonato e Lucho Acosta marcaram para os donos da casa. Carlos Vinícius descontou.
Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota tricolor.
O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Fluminense
