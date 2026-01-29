O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Fluminense

Tricolores se enfrentaram no Maracanã pelo primeiro jogo do Brasileirão. Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

O Grêmio iniciou o Brasileirão lembrando muitos dos defeitos que custaram pontos preciosos ao longo de 2025. No Maracanã, na estreia do Brasileirão nesta quarta-feira (28), o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Fluminense.

Nonato e Lucho Acosta marcaram para os donos da casa. Carlos Vinícius descontou.

