O provável time do Grêmio contra o Juventude

Monsalve deve iniciar entre os titulares de Luís Castro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Juventude se enfrentam neste sábado (31), às 16h30min, pela última rodada da fase classificatória no Gauchão 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O técnico Luís Castro deve promover muitas mudanças em relação ao time que perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, na estreia do Brasileirão. A expectativa é que os titulares sejam preservados e apenas Dodi permaneça no 11 inicial.

Assim, o Tricolor deve ir a campo com: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Viery e Caio Paulista; Dodi, Tiaguinho, Pavon, Monsalve e Enamorado; André Henrique.

A principal surpresa fica por conta do retorno de Monsalve. Recuperado de lesão, ainda não atuou sob o comando de Luís Castro e fica à disposição para este sábado.

Atualmente, o Grêmio é o líder do Grupo B, com nove pontos. Se triunfar diante do Juventude, garantirá a primeira colocação sem depender de resultados paralelos.